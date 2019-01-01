باركلي يكشف عن مهام مركزه تحت قيادة لامبارد

يتطلع للسير على خطى مدربه

بدا لاعب الوسط الإنجليزي روس باركلي، متفائلاً أكثر من أي وقت مضى، منذ انتقاله إلى تشيلسي في يناير 2018، وذلك لاعتقاده بأن المدرب الجديد فرانك لامبارد، سيساعده على تقديم أفضل ما لديه لأسود غرب لندن في المرحلة القادمة.

والآن وهو بعمر 25 عامًا، يأمل أن يسير على نهج مدربه، الذي يشغل نفس مركزه وقميصه رقم 8، في نفس الوقت يعتبر الهداف التاريخي للبلوز، لتكون بدايته الحقيقية مع الفريق، تعويضًا عن الفترة الماضية، التي لم يعبر فيها عن نفسه بالشكل المطلوب والمتوقع منه منذ قدومه من إيفرتون.

وقال باركلي في حديثه عن لامبارد "منذ الطفولة بعمر 9 أو 10 سنوات عندما كنت أشتري صوره، ثم الذهاب لمشاهدة إلى اللعب معه في منتخب إنجلترا إلى أن أصبح مدربي.. الوقت يمضى سريعًا ويظهر أن كل شيء يمكن حدوثه في عالم كرة القدم".

وأضاف "دائمًا يقولي لي أطلق العنان لنفسك في الملعب، وتحمل المخاطر ولا تكن كلاسيكيًا وسدد وحاول خلق فرص باستمرار، وهي أشياء أستطيع القيام بها، ويقوم بتدريبي عليها في الحصص اليومية والمباريات الودية الاستعدادية قبل الموسم".

وتعهد بالقتال لاستغلال فرصته الثمينة مع فرانك لامبارد، مؤكدًا جاهزيته للتعبير عن نفسه، بعدما استفاد من تجاربه السابقة مع المدربين أصحاب الفكر الانضباطي والمتحررين، في إشارة واضحة إلى أنه الآن أكثر نضجًا لتنفيذ تعليمات المدرب، بعمل توازن بين الأدوار الدفاعية والهجومية.