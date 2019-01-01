باركلي: نحتاج للتطور والانتقال لتشيلسي خطوة صعبة

تعرف على تصريحات باركلي بعد الفوز على مونتينيجرو

أكد روس باركلي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أنّ الانتقال إلى تشيلسي كان خطوة مميزة في مسيرته الكروية كما طلب المزيد من التطور في المنتخب الإنجليزي

باركلي رحل إلى تشيلسي في يناير الماضي وحصل على فرصة أفضل تحت قيادة ماوريسيو ساري.

وقال باركلي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "الانتقال إلى تشيلسي كان صعبًا لأنني هنا بعيد عن أهلي وعائلتي وأعيش وحيدًا في لندن وفي بيئة مختلفة".

وتابع: "منذ انضمامي إلى تشيلسي وأنا أعلم صعوبة الأمر، أصبحت أكثر احترافية وتطورت عما كنت عليه بعمر 18 أو 19 عامًا. أعتقد أنّ الأمور معي أفضل الآن"

واختتم: "يجب على الجميع البحث عن سبل للتطور وتقديم مستويات أفضل حتى نكون عند رضا الجمهور الإنجليزي باستمرار".

جدير بالذكر أنّ إنجلترا انتصرت على التشيك بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من التصفيات قبل الفوز بخماسية لهدف على مونتينيجرو.