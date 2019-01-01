باركلي: تشيلسي يحتاج إلى لاعب بحجم هازارد

باركلي يتحدث عن ما يحتاجه تشيلسي للموسم الجديد

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قال روس باركلي نجم وسط ميدان تشيلسي إن الفريق يحتاج إلى لاعب بنفس قيمة إيدين هازارد من أجل تعويض رحيله.

وكان هازارد قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في بداية سوق الانتقالات الصيفية مقابل حوالي 130 مليون يورو.

وحول ذلك، قال باركلي إن الفريق فقد جزءًا كبيرًا من قوته، ما يجعله في حاجة لتعويض ذلك النقص بلاعب من نفس القيمة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وأضاف: "هازارد ظل لعدة سنوات هو نجم الفريق الأول، بالطبع سيتأثر تشيلسي كثيرًا بخروجه في الميركاتو الحالي"

وتابع: "تشيلسي سيحتاج إلى لاعب من نفس القيمة يستطيع تسجيل وصناعة نفس العدد من الأهداف طوال الموسم، وستطيع قيادة الفريق نحو الألقاب"

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يذكر أن هازارد كان قد احتل المركز الأول في صفوف الفريق بالنسبة لتسجيل الأهداف وصناعتها خلال الموسم المنصرم.