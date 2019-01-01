باركر ينتقد اللياقة البدنية الضعيفة للاعبي مانشستر يونايتد ويقارنها بفترة فيرجسون

تصريحات مهمة من أسطورة اليونايتد السابقة..

يرى بول باركر، مدافع مانشستر يونايتد السابق، الحالة البدنية والفنية للاعبي اليونايتد في الآونة الأخيرة، متسائلًا عما إذا كان أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر هو المتسبب في الأمر.

وكان اليونايتد قد حقق انتصارًا هامًا على مضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من البريميرليج، غير أن باركر انتقد الحالة البدنية وغياب السرعات داخل الفريق.

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وعقّب باركر على المباراة بقوله "يبدو أن اليونايتد ليس لديه لاعب مثل أندريه كانشيلسكيس، لقد كان سريعًا يمكنك أن تمنحه الكرة ويركض، أو ترفع له الكرة فلديه قدرة على اللعب برأسه، أما الآن فالفريق لا يمتلك مثل هذه النوعية."

"لاعبو اليونايتد الآن ليس لديهم نفس الطاقة أو اللياقة أو السرعة التي كانت لدى راين جيجز مثلًا، ليس لديهم أحد يستطيع فعل ذلك لمدة 90 دقيقة."

"ليس لديهم لاعب بمتانة بول إينس البدنية، لن أذكر بالتأكيد روي كين."

وتحدث أيضًا مقارنًا الفريق الحالي بما كانت عليه الأمور تحت ولاية السير أليكس فيرجسون، فقال "دخلت الملعب ولم تجري إذًا سيبصق عليه فيرجسون، هذا كان الحال في وقتنا."

يذكر أن اليونايتد يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة.