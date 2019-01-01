بارزالي يعلن اعتزاله بنهاية الموسم

المدافع الإيطالي المخضرم يخلع حذاءه أخيراً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس المخضرم اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الحالي 2018-2019.

وقال بارزالي لسكاي سبورت إيطاليا:"المستقبل؟ لقد فكرت كثيراً بشأنه، حين تكون لاعباً يجب أن تفكر فيما يلي بسبب الإصابات".

وأضاف:"أنا منجذب لكل شيء وسأقيم خياراتي في الشهور المقبلة. مدرب أو مدرب مساعد أو كاتب، يجب أن أفهم ما يمكنني أن أكون جيداً به ويثير اهتمامي".

وسيكمل بارزالي عامه الثامن والثلاثين بنهاية الموسم الجاري، بعد 20 عاماً قضاهم كلاعب محترف.

وكان المدافع قد قضى آخر 8 مواسم في مسيرته مع يوفنتوس، حيث ساعد خلالهم في فوز الفريق بـ7 ألقاب متتالية للدوري والثامن في الطريق.

يذكر أن بارزالي كان جزءاً من منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006.