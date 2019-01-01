بارزالي سعيد بوداع "الأساطير" ويكشف الفارق بين كونتي وأليجري

المدافع الإيطالي المخضرم اعتزل بنهاية الموسم الحالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس المعتزل مؤخراً أنه اتخذ القرار في ذلك الوقت نظراً لحاجة جسده.

وقال بارزالي:"لقد قررت هذا الموسم أنه وقت الاعتزال، على الصعيد البدني لم يكن عاماً جيداً لي، ولذلك لاحظت أنه وقت تعليق الحذاء".

وأضاف:"اللعب في يوفنتوس يحتاج لأفضل حالة ممكنة، وفي النهاية كان من الأفضل أن أنهي الأمر هنا بهذه الطريقة".

وتابع:"لم أتوقع هذا الوداع أبداً، اعتقدت أني سأحصل على جولة تصفيقية وحسب، ولكن الرئيس واللاعبين منحوني هدية رائعة قبل المباراة".

وأوضح:"حين هتفوا باسمي كنت متحمساً وفخوراً، لقد فعلوا هذا مع أليكس ديل بييرو وجيجي بوفون، لاعبان أسطوريان".

وعن الفارق بين المدربين أنتونيو كونتي وماكس أليجري قال:"مع كونتي كنا نلعب بشراسة أكبر، مع أليجري استمتعنا أكثر".

يذكر أن بارزالي انضم ليوفي في يناير 2011 قادماً من فولفسبورج، ليحصد معه 16 بطولة منهم 8 ألقاب متتالية للدوري.