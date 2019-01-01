بارتوميو: يوم رائع بخروج روسيل من السجن والفوز في الكلاسيكو

تعرف على تصريحات رئيس ريال مدريد بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك

عبّر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن سعادته بفوز الفريق في الكلاسيكو ضد ريال مدريد وخروج ساندرو روسيل من السجن.

برشلونة حقق الفوز بثلاثية نظيفة ليفوز بنتيجة 4-1 مجموع المباراتين.

وقال بارتوميو في تصريحات عقب المباراة:"نحن في النهائي وهذا أمر عظيم، لقد قاتلنا في مباراة قوية ونجحنا في الفوز في نفس اليوم الذي خرج فيه ساندرو روسيل من السجن. أعتقد أنّ اليوم جيد للغاية ولدينا فرصة تحقيق بطولة في مايو".

وتابع: "كنا أكثر فعالية في الشوط الثاني، صحيح لم نقدم شوط أول جيد والفريق كان في حالة سيئة، لكن سواريز تألق وديمبيلي وميسي وراكيتيش وغيرهم من اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام منافس قوي".

الــــســــــــفــــــــــاح 🔥



سواريز يعرف جيدًا كيف يُعذب ريال مدريد 👀💣 pic.twitter.com/fPP51GwK2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

رئيس الملكي أكد أنّ الفوز المستمر في الكلاسيكو أمر جيد للغاية ويمنح الفريق الثقة في الاستمرار، موضحًا أنّ المستوى الدفاعي تحسن ولكن الأداء لم يكن الأفضل.

واختتم: "الفوز يوم السبت في الكلاسيكو لن يكون سهلًا ولكنّه ضروري للابتعاد أكثر في الدوري".



برشلونة وصل للنهائي السادس على التوالي في كأس ملك إسبانيا ليصبح أول فريق في تاريخ المملكة يحقق هذا الإنجاز.