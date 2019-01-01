بارتوميو يلمح بأن الصمت على الأخطاء يهدد نقاء المنافسة

غضب بارتوميو من التحكيم في مباراة سوسيداد يتواصل

لمح رئيس نادي برشلونة إلى أن تكرار الأخطاء وعدم وضع معايير لتطبيق تقنية الفيديو يهدد نقاء المنافسة المحلية وذلك خلال رسالته لروبياليس.

وأرسل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة رسالة من 6 فقرات لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يوم الإثنين الماضي حول ضرورة الالتزام بتطبيق تقنية الفيديو بالشكل الصحيح.

وبالكشف عن محتويات الرسالة، جاء أنها قد ركزت على ضرورة أن يكون هناك معايير متفق عليها من قبل الحكام ومساعديهم بخصوص تقنية الفيديو.

وكذلك، اعترف بارتوميو أن ذلك يعد مساومة على نقاء المنافسة، وهو شيء لا يمكن بأي حال من الأحوال تحمل عدم وجوده في كرة القدم.

وترك رئيس النادي الكتالوني تذكيرًا في الفقرة الأخيرة يطالب فيها روبيايس بتقدير التفسيرات المقدمة ومن ثم نقلها إلى الهيئات الفيدرالية المناسبة.

وبناء على ذلك، يكون التصرف وفقًا لما تحدده القوانين، على أن لا يتم تكرار مثل هذه الأحداث في المباريات المقبلة من أجل ضمان نقاء المنافسة.

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يذكر أن برشلونة قد احتج على أداء حكم مباراته أمام ريال سوسيداد، في ظل غضب ريال مدريد من الأداء التحكيمي في الكلاسيكو الأخير.