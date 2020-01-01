بارتوميو يضع الكرة في ملعب ميسي: أعلن استمرارك في برشلونة وسوف أرحل

هل يكون ميسي مفجر ثورة التغيير في مجلس الإدارة؟

قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، تقديم استقالته خلال الأيام المقبلة حال تراجع ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، عن قراره بالرحيل عن الفريق خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بعد يومين فقط من إرسال ميسي فاكس إلى إدارة برشلونة يطلب فسخ تعاقده بالمجان وإنهاء علاقته بالنادي الكتالوني.

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الأمر الذي أدى لاشتعال المظاهرات أمام ملعب "كامب نو" والمطالب بإسقاط الإدارة لأجل استمرار ميسي في برشلونة وعدم الرحيل.

وبحسب القناة الثالثة الكتالونية، فإنّ بارتوميو لا يرغب في أن يكون السبب وراء رحيل الهداف التاريخي للدوري الإسباني عن برشلونة، ولذلك لا يمانع تقديم استقالته وترك البلوجرانا تحت يد اللجنة المؤقتة قبل انتخابات مارس المقبلة.

ولكن الشرط الوحيد للرئيس الحالي أن يخرج ميسي للعلن ويعلن تراجعه عن القرار والبقاء في برشلونة.

وكان "جول" قد علم أنّ ميسي سوف يصدر بيانًا رسميًا يشرح فيها ملابسات قراره بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الليلة.

جدير بالذكر أنّ ميسي ارتبط بالرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في ظل اهتمام بيب جوارديولا بالعمل مجددًا مع اللاعب الذي حقق 4 كرات ذهبية على التوالي معه في برشلونة.