بارتوميو يرفض طلب ريال مدريد ويتهمه بمحاولة تعطيل "تحقيقات نيجريرا"

النادي الإسباني طلب التدخل والحصول على تفاصيل خاصة

رفض فريق الدفاع الخاص بجوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة، إقحام ريال مدريد نفسه في التحقيقات الخاصة بقضية نيجريرا.

ريال سبق أن تقدم بطلب بالحصول على كافة تفاصيل التحقيقات في القضية التي يظهر فيها غريمه التقليدي برشلونة كمتهم بدفع 7.4 ملايين يورو لخوسيه ماريا نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الحكام الإسبانية في الفترة من 2001 إلى 2018 من أجل مجاملة الفريق.

ووفقًا لصحيفة "La Razón" فإن بارتوميو رفض طلب ريال مدريد بالحضور كطرف متضرر بشكل مباشر من أي عملية مجاملة محتملة حدثت بسبب هذه المدفوعات المشبوهة.

وقام المحامي الخاص برئيس برشلونة السابق، بالتأكيد على أن أي اتهامات فردية خاصة من فريق محدد ستجعل نجاح عملية التحقيقات أمرًا مستحيلًا، وقد تسفر هذه الخطوة عن دخول المزيد من الأطراف.

يذكر أن ريال برر طلبه بحضور عملية التحقيقات، باعتباره المنافس الرئيسي لبرشلونة في إسبانيا على مدار السنوات الماضية، وأن أي مجاملة محتملة حصل عليها برشلونة من الحكام تسببت في أضرار بالغة له.