بارتوميو يرحب بانضمام جريزمان بعد عملية "معقدة"

الصفقة لم تكن سلسة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رحب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بانضمام الفرنسي أنتوان جريزمان لصفوف الفريق قادماً من أتلتيكو مدريد.

وقال بارتوميو في المؤتمر الصحفي لتقديم جريزمان:"أنتوان، مرحباً بك وبعائلتك في نادي ومدينة برشلونة وكتالونيا".

وأضاف:"لقد أردنا إتمام هذا الاتفاق منذ وقت طويل ولم يكن سهلاً، لقد كانت عملية معقدة ولكنها انتهت".

وأوضح:"وصول جريزمان إلى برشلونة هي إضافة كبيرة على صعيد الجودة، لتتقاطع طرقنا مجدداً بعد مجيئه من فريق عظيم مثل أتلتيكو".

وكان جريزمان قد وقع العقد بيده اليمنى رفقة بارتوميو، على الرغم من تفضيله للعب بالقدم اليسرى، إلا أنه يتشارك مع ليونيل ميسي مسألة التوقيع باليمين.

يذكر أن جريزمان سيرتدي الرقم 17 في برشلونة، ليبقى الرقم "7" دائماً جزءاً من قميصه، سواء الرقم 7 نفسه مع فرنسا وأتلتيكو، أو حتى 27 في بدايته مع ريال سوسييداد.