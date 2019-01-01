بارتوميو يحتفل بـ "يوهان كرويف" في يونيو

رئيس نادي برشلونة بارتوميو يحفل بستاد يوهان كرويف في يونيو المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن الاحتفال بالملعب الجديد ــ استاد يوهان كرويف ــ في يونيو المقبل.

وكان برشلنة قد شرع في بناء هذا الملعب تكريمًا لأسطورته الراحل يوهان كرويف منذ عدة أشهر، قبل أن يعلن بارتوميو اقتراب إتمام المشروع.

وقال بارتوميو إن الملعب سيتم افتتاحه في شهر يونيو المقبل، في حفل خاص سيتم احتفالًا بالملعب وتكريمًا للأسطورة يوهان كرويف.

وأضاف: "الملعب سيكون بإشراف شركة إسباي بارسا، والتي تتولى الرئاسة التنفيذية فيها سوسيلا كرويف ابنة يوهان كرويف نفسه"

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وتابع: "الملعب سيتسع إلى 6000 متفرج، وستصل تكلفة بنائه إلى 12 مليون يورو، وسيصبح جاهزًا للافتتاح في يونيو المقبل بحضور كلاً من أشرفوا على بنائه"

ووجه بارتوميو كلمة إلى جمهور برشلونة حيث قال لهم: "آمل أن أدعوكم جميعًا لافتتاح هذا الملعب، يسعدنا أن نرى كل عاشق لبرشلونة في هذا اليوم"

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يذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي لنادي برشلونة ستنتهي ولايته في 2021، ولن يكون مسموحًا له بالترشح مرة أخرى.