بارتوميو يتعلم من أزمات الماضي .. رئيس برشلونة يرفض الصفقات التعويضية الضعيفة

جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يقرر ألا يكرر خطأ بواتينج وموريلو في سوق الانتقالات الشتوية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يسعى لتصويب بعض أخطاء الماضي الذي وقع فيها الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن رئيس الفريق الكتالوني لا يريد أن يضم للاعبين من مستويات أقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مثلما حدث من قبل مع بواتينج وموريلو.

يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه برشلونة عن مهاجم يعوض غياب النجم الأوروجوياني لويس سواريز خلال الأشهر المتبقية من الموسم الجاري.

سرقة تذاكر مباراة إيبيزا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

وكان سواريز قد خضع لجراحة في الركبة قبل أسبوع ومن المتوقع أن يستمر غيابه لمدة أربعة أشهر مما يعني أن موسمه مع برشلونة شبه منتهي.

وقرر بارتوميو حال دخل سوق الانتقالات لتعويض سواريز أن يأتي بمهاجم كبير يستطيع التأقلم بشكل فوري مع الفريق وكذلك يكون حل على المدى البعيد بالنسبة لبرشلونة، ومن ضمن الترشيحات لذلك المكان هو اللاعب تيمو فيرنر.

ويتوقف قرار بارتوميو على رد كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة الذي خلف إرنستو فالفيردي الأسبوع الماضي، حيث طلب الأخير مهلة من رئيس النادي ليتعرف على الفريق بشكل أكبر قبل أن يتورط النادي في صفقة كبيرة بسوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالشراكة مع ريال مدريد وبرصيد 43 نقطة لكن فارق الأهداف لصالح الفريق الكتالوني.