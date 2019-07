بارتوميو يتجاهل نيمار في تقديم جريزمان

رحب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بانضمام الفرنسي أنتوان جريزمان لصفوف الفريق قادماً من أتلتيكو مدريد.

وقال بارتوميو في المؤتمر الصحفي لتقديم جريزمان:"أنتوان، مرحباً بك وبعائلتك في نادي ومدينة برشلونة وكتالونيا".

وأضاف:"لقد أردنا إتمام هذا الاتفاق منذ وقت طويل ولم يكن سهلاً، لقد كانت عملية معقدة ولكنها انتهت".

وأوضح:"وصول جريزمان إلى برشلونة هي إضافة كبيرة على صعيد الجودة، لتتقاطع طرقنا مجدداً بعد مجيئه من فريق عظيم مثل أتلتيكو".

ورفض بارتوميو الحديث عن نيمار بقوله:"نحن نقدم أحد أفضل مهاجمي العالم، أي شيء آخر لا يهم".

وعن بقية الصفقات المنتظرة قال:"نريد أفضل فريق ممكن، وسنواصل جلب أفضل اللاعبين. نعم لدينا بعض التضخم في الميزانية، ولكننا محظوظين بقدرتنا على المنافسة، اللاعبون الكبار يرغبون في المجيء إلينا ويجب علينا أن نحاول تمديد عصر الفوز الحالي".

وأقر الرئيس بصعوبات الصفقة، حيث رغب برشلونة في تقسيم طريقة دفع الشرط الجزائي نظراً لانشغال برشلونة بأوجه إنفاق أخرى، وهو ما رفضه الأتلتي.

With the arrival of @AntoGriezmann, we add one of the best strikers in the world to our squad. He is a player with enormous talent and a winning mentality. Antoine has the ideal combination of youth and experience. Welcome to @FCBarcelona! pic.twitter.com/lSEHt9uiPx