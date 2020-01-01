بارتوميو يبدأ التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترته في رئاسة برشلونة

جوسيب ماريا بارتوميو يبدأ التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترته في رئاسة نادي برشلونة بالتفاوض على تجديد عقد الراعي الحالي.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد بدأ في الساعات الأخيرة مفاوضات مكثفة مع الراعي الصيني للنادي "راكوتين".

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المفاوضات الجارية جاءت من أجل تجديد التعاقد الحالي بين الفريق والراعي.

وذكرت الصحيفة أن التفاوض جاء على إضافة 12 شهرًا فقط للعقد الجاري بين الطرفين، سعيًا من رئيس برشلونة للتأكد من وجود رعاة كبار في بداية فترة الإدارة الجديدة.

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وينتهي العقد الحالي بين برشلونة والراعي الصيني بنهاية الموسم المقبل، وهو نفس موعد الانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني.

ويرفض بارتوميو التفاوض على فترة تزيد عن العام الواحد سعيًا منه في منح من ينجح في الانتخابات الفرصة من أجل إيجاد خيارات أفضل بعد أول أعوامه.

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وكان برشلونة قد تعاقد مع راكوتين في نهاية عام 2016 على وضع شعار الأخير على قميص برشلونة مقابل حوالي 55 مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن استخدام قميص الفريق من أجل الدعاية يعد أمرًا مستحدثًا بالنسبة لبرشلونة، لم يتم استخدامه قبل عام 2006 طوال تاريخ النادي.