بارتوميو: هنأت دي يونج على إقصاء ريال مدريد ودي ليخت في خطة الانتقالات

تعرف على تصريحات رئيس برشلونة بشأن خروج ريال مدريد من الأبطال وإمكانية التعاقد مع دي ليخت

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أنّه قام بتهنئة فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، على إقصاء ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كما كشف موقف الفريق من ضم ماتياس دي ليخت من أياكس.

أياكس أطاح ببطل دوري أبطال أوروبا 3 أعوام على التوالي من البطولة بعد الفوز 5-3 مجموع المباراتين.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "تواصلت مع دي يونج عقب انتهاء المباراة وهنئته على المستوى الذي قدّمه، خروج ريال مدريد أمر جيد لأنّه يقلل من المنافسين على البطولة".

وتابع: "سوف ندرس خطة التعاقدات للموسم المقبل في نهاية مارس، وبلا شك سيكون دي ليخت من الأسماء المرشحة، سوف نرى ما يمكن القيام به".

رئيس النادي الكتالوني نفى إمكانية بيع اللاعبين لأسباب مالية مشيرًا إلى أنّ النادي يحاول تطوير الفريق بكل الطرق الممكنة.

وأردف: "جددنا عقد جوردي ألبا وسوف ننظر في إمكانية التمديد لإيفان راكيتيش، كل شيء في وقته".

توتنهام، أياكس أمستردام ✔️

بوروسيا دورتموند، ريال مدريد ❌



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باريس سان جيرمان 🆚 مانشستر يونايتد

بورتو 🆚 روما pic.twitter.com/Jyq7qULdCh — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

واختتم: "لا نود الحديث عن الفريق بعد ليونيل ميسي وأعتقد أنّ البولجا سوف يجدد عقده قريبًا ولكننا نضع جميع الاحتمالات لبناء فريق قوي في المستقبل".

برشلونة تعاقد مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو وسوف ينضم للفريق في الموسم المقبل.