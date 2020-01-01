بارتوميو: نثق في نجاح سيتين وتشافي سيدرب برشلونة

حوار لرئيس النادي الإسباني يبدي رأيه في تعيين سيتين ورحيل فالفيردي

أعرب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن ثقته الكبيرة في نجاح المدرب كيكي سيتين بمهمته الجديدة مع الفريق الإسباني.

سيتين تسلم مهمة تدريب برشلونة بشكل رسمي صباح أمس الثلاثاء، خلفاً لإرنستو فالفيردي الذي رحل عن منصبه بعد خسارة كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد.

بارتوميو تحدث في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، ليكشف عن رؤيته بخصوص قدوم سيتين وكذلك إمكانية عمل تشافي هيرنانديز أسطورة النادي كمدرب للفريق في المستقبل.

وقال رئيس برشلونة:"لا يوجد لدي أي شكوك حول تولي تشافي تدريب برشلونة يوماً ما، يمتلك جميع المقومات الكافية لهذا المنصب، وسيكون مثالياً لأسلوب لعبنا وهوية النادي".

وأضاف:"اختلاف وجهات النظر شيء طبيعي في كرة القدم، ولكن بالمواهب التي نمتلكها وقدرات سيتين أثق كثيراً في نجاحه بقيادة الفريق نحو تحقيق المزيد من النجاحات".

وتابع:"تحدثنا معه قبل بضعة أيام من تعيينه، كان يعلم بتواجده في القائمة المرشحة، وفي النهاية اتصلنا به لمناقشة كافة التفاصيل بعد وقوع الاختيار عليه".

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واستكمل:"كيكي كان لاعباً مختلفاً خلال ممارسته للكرة في مرحلة الشباب، وأبهر الكثيرون بمستواه وأسلوبه وهذا ما يحاول تطبيقه كمدرب".

تقييمه لفالفيردي:"لقد قام بوظيفة رائعة معنا على مدار عامين ونصف، بكل تأكيد نشكره على ما قدمه، لأنه شخص ذكي يتمتع بقدر كبير من الاحترافية وجلب العديد من اللحظات السعيدة لبرشلونة".

يذكر أن سيتين سيخوض مباراته الأول كمدرب لبرشلونة، عندما يلعب أمام غرناطة بالجولة 20 من الدوري الإسباني الأسبوع القادم، حيث يحتل الفريق المركز الأول بـ40 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يمتلك نفس الرصيد.