بارتوميو: ميسي لن يرحل عن برشلونة أبدًا وسيلعب حتى الـ 45

خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يؤكد أنه يقوم بكل ما لديه من أجل تمديد تعاقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أنه يقوم بكل ما لديه من أجل تمديد تعاقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارتوميو وأكد خلالها أن بقاء ميسي في برشلونة أمرًا مضمونًا، وشدد خلالها على قدرة النجم الأرجنتيني في الاستمرار بالملاعب لسنوات طويلة.

وقال بارتوميو: "لقد رأينا ما يقوم به ميسي كثيرًا حتى أصبح أمرًا روتينيًا، نحن نعيش أيامًا رائعة مع لاعب عبقري، هدفه الثالث كان من تسديدة رائعة والجميع كان يعلم أنها ستدخل للمرمى".

وأضاف: "لدينا ثقة أن ميسي سيلعب لسنوات عديدة قادمة معنا، قد يستمر في الملاعب حتى الـ 45 من عمره، لديه القدرة على ذلك، رغم ذلك لدينا خطة جيدة لما بعد اعتزاله، لكنني أرى ذلك بعيدًا".

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وأكمل: "نحن الآن في مرحلة الاتصالات مع عائلته من أجل تجديد تعاقده، ربما يكون الأمر ليس أولوية في الوقت الحالي لكننا نضعه أمام أعيننا".

جدير بالذكر أن العقد الحالي لليونيل ميسي مع برشلونة لا ينتهي قبل نهاية موسم 2020-2021 وكان قد تم تمديدة في آخر مرة نهاية عام 2017.