بارتوميو: ميسي سيعتزل في برشلونة

جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يتحدث عن مستقبل ميسي في الفريق.

أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على ثقته التامة في استمرار ميسي رفقة الفريق لسنوات طويلة حتى سن الاعتزال بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما أدلى في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه "سكاي سبورتس"، وأكد من خلالها أن ميسي سيستمر مرتبطًا بالنادي حتى عندما يعتزل.

وشدد بارتوميو في تصريحات أن ميسي بما قدمه خلال مسيرته الكروية أصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وأن إنجازاته لن تتكرر مهما حدث.

وقال بارتوميو:"هدف الجميع هنا هو تمديد تعاقدنا مع ميسي لأطول فترة ممكنة لو كان يشعر بالقوة والطموح للاستمرار، لكن في النهاية الأمر يعود له، لقد اكتسب الحق ليقرر متى سيتوقف عن لعب الكرة".

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واضاف: "مثلما قال هو بنفسه قبل أسابيع ميسي يريد أن ينهي مسيرته في برشلونة، وأنا أعلم مدى قوته والطموح الذي يملكه في الوقت الحالي، ربما يلعب لخمس سنوات مقبلة معنا، ليس لدي شك في ذلك".

وأكمل: "عندما ينهي ميسي مسيرته كلاعب كرة قدم سيظل مرتبطًا بهذا النادي لبقية حياته، هو الأفضل في التاريخ ولن ينجح أي لاعب في معادلة ما قدمه".

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم المقبل مما يعني أنه سيكون متاحًا للرحيل بشكل مجاني لو لم يجدده خلاله عام ونصف.