بارتوميو يفتح الباب لعودة جوارديولا إلى برشلونة وقدوم دي ليخت

حوار مثير من قبل رئيس النادي الكتالوني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، الباب لعودة مدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا من جديد لتدريب الفريق الكتالوني مستقبلاً.

وانطلق مشوار جوارديولا مع التدريب من بوابة برشلونة في 2008 وقاد الفريق لاكتساح كل الألقاب المحلية والقارية حتى رحيله في 2012.

وقال بارتوميو في حوار مع "ESPN": "عودة بيب؟ لما لا؟ هو استبعد نفسه من العودة وقال إنه الآن يركز على نفسه كمسؤول عن الكرة، ولكن في حال بحثت الإدارة، وستكون الإدارة التي تأتي بعدي، عن مدرب فبالتأكيد سيتم طرح اسم بيب".

وأكمل: "تشافي هو الآخر يوماً ما سيعود، هو يعلم أن بمجرد انتهاء تجربته في قطر الباب مفتوحاً له للعودة لتولي تدريب الناشئين، وربما الفريق الأول عندما ينضج".

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"حد ليه شوق في حاجة" 😅 pic.twitter.com/j8EhMI4sZk — جول مصر (@goaleg) April 6, 2019

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وتحول بارتميو للحديث عن سوق الانتقالات: "دي ليخت؟ أعرف ما سيحدث له، هو اسم يهمنا، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث في الموضوع، هو لاعب رائع ويجذب انتباهنا مع آخرين، ولكننا نركز على الموسم الجاري".

وأتبع: "راكيتيتش أضاف الكثير عندما أتى هنا قبل عدة سنوات، سنرى ما سيحدث بخصوصه في نهاية الموسم الجاري، هناك قوانين علينا أن نتبعها تخص الاتحاد الأوروبي والليجا".

ويلعب برشلونة مساء السبت قمة الليجا الإسبانية مع ملاحقه أتلتيكو مدريد ويفصل الفريقان ثمان نقاط في صراع البطولة.