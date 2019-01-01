بارتوميو: سوق الانتقالات لم يُغلق في برشلونة

تعرف على تصريحات بارتوميو حول سوق انتقالات النادي الكتالوني

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أنّ نشاط الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات لم يتوقف سواء بالبيع أو الشراء.

برشلونة أتم صفقته الرابعة في الصيف الجاري بضم جونيور فيربو من صفوف ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو.

وقال رئيس البلوجرانا في تصريحات صحفية: "لدينا فريق عمل قوي ونعمل بصورة كبيرة ولقد نجحنا في الإعلان عن صفقة جديدة اليوم".

وتابع: "لن تكو هذه الصفقة الأخيرة في الصيف، لدينا عدة أسابيع متبقية ولا أستبعد استمرار نشاط الفريق خلال هذه الفترة".

صاحب الـ 56 عامًا أشار إلى أنّ الفريق يمتلك مجموعة من العناصر المذهلة ولديه طموح كبير بجانب وجود اللاعب الأفضل في التاريخ وهو ليونيل ميسي.

وحول خلفاء بيب سيجورا أشار بارتوميو إلى أنّ إيريك أبيدال ورامون بلانيز يديران ملف الانتقالات كما رحّب بانضمام باتريك كلويفرت للفريق.

واختتم: "برشلونة نجح في تحقيق 19 بطولة في جميع البطولات كما نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات. أعتقد أننا نقدم فترة رائعة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى رغبة البلوجرانا في التعاقد مع نيمار دا سيلفا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.