بارتوميو ساخرًا من بيريز: لو خسرت جميع البطولات في مارس سأقدم استقالتي

ما الذي قاله رئيس برشلونة بشأن النتائج السلبية لريال مدريد خلال الفترة الأخيرة

سخر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، من تراجع مستوى ريال مدريد وخسارة المنافسة على جميع البطولات مع بداية شهر مارس الجاري.

ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا بالخسارة من أياكس الهولندي وخرج من كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة كما أنّ الفارق بينه وبين صدارة الدوري 12 نقطة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ رئيس نادي برشلونة تحدث عن خسارة ريال مدريد وسخر من نتائجهم الأخيرة.

وأوضحت أنّه علّق على الأمر بقوله: "لو أنني رئيس لفريق خسر المنافسة على جميع البطولات بحلول مارس سوف أقدم استقالتي فورًا".

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فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، دخل في مشاجرة مع قائد الملكي سيرخيو راموس مما دفع الأخير لطلب الرحيل والحصول على مستحقاته المالية.

ويحاول ريال مدريد التعاقد مع زين الدين زيدان أو جوزيه مورينيو ليخلف سانتياجو سولاري القريب من الإقالة.