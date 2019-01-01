بارتوميو: رونالدينيو أعاد الابتسامة لجمهور برشلونة وجوارديولا صنع التاريخ

تعرف على تصريحات رئيس برشلونة بشأن مستقبل النادي الملكي ودور رونالدينيو وجوارديولا في الفريق

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أنّ رونالدينيو، لاعب الفريق السابق، كان له بصمة كبيرة في إعادة السعادة لجمهور البلوجرانا مشيدًا بدور المدرب الأسبق بيب جواريولا.

رونالدينيو لعب لبرشلونة بين 2003 حتى 2008 وجلب دوري أبطال أوروبا في 2006 للمرة الثانية في تاريخ البلوجرانا.

وقال بارتوميو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "رونالدينيو جاء إلى برشلونة ونقل الفريق في مكان آخر وأعاد للجمهور السعادة والرضا لما حققه".

وتابع: "لا يمكن إنكار ما قدمه جوارديولا للفريق، لقد طورنا كثيرًا من الناحية الرياضية وجعل النادي في قمة العطاء الكروي".

رئيس البلوجرانا تطرق للحديث عن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بقوله: "أتمنى أن يستمر معنا لخمس أو ست سنوات قبل الاعتزال ولكن يجب التخطيط لهذه المرحلة وهذا يحدث بالتعاقد مع المواهب الشابة مثل عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو وفرينكي دي يونج".

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لا ليست بالسهولة التي تعتقدونها.. الحذر كل الحذر هو سلاح برشلونة اليوم! 👀 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/j1lo3E4kfe — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وأردف: "تولى رئاسة برشلونة شرف كبير ومسؤولية وبعد عامين لن أتواجد في هذا المنصب ويجب عليّ أن أعد للمرحلة المقبلة بصورة جيدة".

صاحب الـ 56 عامًا أيد فكرة خوض مباريات في الليجا خارج إسبانيا مطالبين لعب 3 لقاءات على الأقل في الموسم وذلك لتسويق البطولة بصورة أفضل".

واختتم: " سافرت إلى دي يونج لأقنعه بأهميته في الفريق وان انتقاله لبرشلونة سيكون أفضل قرار في مسيرته، وأرى أنّ الأمر كان ناجحًا".

برشلونة تعاقد مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو وسوف ينضم للفريق في الموسم المقبل.