بارتوميو: تيرشتيجن يتعلم من أخطائه وميسي لن يرحل في 2021

تعرف على تصريحات بارتوميو بشأن عقد ليونيل ميسي والإشادة بتيرشتيجن

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وجود خطة لضمان استمرار هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي، لما بعد 2021 كما أشاد بقدرات الحارس مارك أندريه تيرشتيجن.

ميسي يمتلك عقدًا ينتهي في 2021 بشرط جزائي يصل إلى 700 مليون يورو.

وقال بارتوميو في تصريحات لصحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية: "أثق أنّ ميسي قادر على اللعب بعد 2021 وهدفنا أن نمنحه الفرصة للاستمرار معنا أطول وقت ممكن".

وتابع: "لا يشغلني الشرط الجزائي في عقد ليو، لو أنّ قيمة فسخ العقد يورو واحد فقط فأنا واثق من أن ميسي لن يغادر بهذه الطريقة. لقد بدأ معنا بعمر 12 عامًا والآن هو 31".

واختتم: "أغلب الحراس حينما يخطئون يشعرون بالحزن وقد ينخفض مستواهم، لكن تيرشتيجن يتعلم من أخطائه ولا يتوقف عن لحظة واحدة ويستمر في التطور".

🗣 مبابي: "إذا كان يجب عليّ الاختيار بين ميسي ورونالدو في فريقي، سأعتزل أنا وأختار الإثنين حتى أضمن الفوز!



اختيار واحد فقط بينهما، يعد إهانة لكل ما حققه الآخر!". pic.twitter.com/AQksqeuJL7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

وكان رئيس النادي الكتالوني قد صرّح في وقت سابق عن ضرورة الإعداد لبناء فريق لمرحلة ما بعد اعتزال ميسي.

جدير بالذكر أنّ ليو سجل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي ليقود البلوجرانا لتخطي حاجز ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.