باراغواي ضد فرنسا: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

باراغواي ضد فرنسا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة باراغواي ضد فرنسا في 4 يوليو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش و17:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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المرشحون الأوفر حظًا في البطولة يواجهون قاتلي العمالقة المتألقين في لقاء تاريخي ضمن دور الـ16

تحتل مباراة مثيرة في دور الـ16 مركز الصدارة في استاد فيلادلفيا، حيث يتواجه فريقان سلكا مسارين متناقضين تمامًا للوصول إلى المراحل المتأخرة من الأدوار الإقصائية. يقود ديدييه ديشامب منتخب فرنسا المهيمن بشكل ساحق، الذي يدخل المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة، ساعيًا إلى مواصلة مسيرته الرائعة في مرحلة المجموعات في أمريكا الشمالية.

ويواجه المنتخب الفرنسي منتخب باراغواي الصامد بقيادة غوستافو ألفارو، الذي لفت أنظار العالم بإقصائه ألمانيا، الفائزة باللقب أربع مرات، في دور الـ32. وفي حين تتمتع فرنسا بعمق هجومي من النخبة، فإن ذكرى معركتها التاريخية في دور الـ16 عام 1998 - حيث احتاج «البلوز» إلى هدف ذهبي دراماتيكي في الدقيقة 114 من لوران بلان لكسر دفاع «لا ألبيروجا» - تثبت أن الفريق الأمريكي الجنوبي سيستمتع بدور الفريق غير المرشح.

كيف وصلت «لا ألبيروجا» و«البلوز» إلى هنا

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كتبت باراغواي الفصل الأبرز في تاريخها الكروي الحديث بتحقيقها مفاجأة هائلة على حساب ألمانيا في الدور السابق. بعد هدف الافتتاح في الوقت الأصلي من نجم ستراسبورغ الشاب خوليو إنسيسو، أظهر رجال ألفارو صلابة دفاعية مذهلة لدفع العملاق الأوروبي إلى ركلات الترجيح الدرامية، حيث برز الحارس أورلاندو جيل كبطل مطلق ليحسم تأهلًا خياليًا.

أما فرنسا، فقد استمتعت بمسيرة خالية تمامًا من الأخطاء ومتفوقة بشكل ساحق في البطولة حتى الآن. فقد هزم فريق ديشامب العراق والنرويج بسهولة في مرحلة المجموعات قبل أن يحول هذا الزخم إلى فوز ساحق بنتيجة 3-0 على السويد في دور الـ32. وبفضل خط هجوم كهربائي أذهل كل فريق واجهه، يصل الفرنسيون إلى فيلادلفيا وهم في أتم الاستعداد لفرض سيطرتهم على مباريات ربع النهائي.

عودة لاعبين أساسيين وعمق هجومي مرعب لتعزيز الخطوط

يحظى الإعداد التكتيكي لهذه المباراة بدفعة قوية من الجانب الأمريكي الجنوبي. أصبح صانع ألعاب برايتون دييغو غوميز متاحًا رسميًا للاختيار بعد قضاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة ضد ألمانيا، ومن المتوقع أن يعود على الفور إلى قلب خط الوسط ليشكل ثنائيًا مع أندريس كوباس. في الخلف، سيحافظ خوسيه كانالي على مكانه في التشكيلة الأساسية إلى جانب المدافع المخضرم غوستافو غوميز لتشكيل درع دفاعي صلب.

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تتمتع فرنسا بصحة جيدة، حيث يعاني مهاجم إنتر ماركوس ثورام فقط من مشكلة طفيفة في ربلة الساق. يقود القائد كيليان مبابي خط الهجوم في سعيه لتصدر قائمة الهدافين في تاريخ البطولة، ويحاط بالإبداع المذهل لمايكل أوليسي في دور رقم 10. سجل أوليسي خمس تمريرات حاسمة في البطولة، وهو على بعد تمريرة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي الذي سجله بيليه في عدد التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم الواحدة.

التناوب السريع على الأجنحة مقابل الكتل الدفاعية المنضبطة: ما سيحدد مسار المباراة

ستتركز المعركة الاستراتيجية بشكل كبير على حجب المساحات في مواجهة التميز الفردي. تحب فرنسا توسيع الملعب، مستفيدة من السرعة المدمرة لأوسمان ديمبيلي وبرادلي باركولا على الأجنحة لإجبار الظهيرين على التراجع إلى العمق وفتح قنوات تمرير منفردة لمبابي داخل منطقة الجزاء.

أما خطة باراغواي فستتمحور حول كتلة دفاعية منضبطة للغاية مصممة لإغلاق المساحات في القنوات المركزية. وسيسعى ألفارو إلى ازدحام خط الوسط لتعطيل توزيع الكرة من قبل أوريليان تشواميني وأدريان رابيو، بهدف نقل الكرة بسرعة إلى الأطراف نحو ميغيل ألميرون وإنسيسو لمهاجمة فرنسا عبر الهجمات المرتدة.

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التشكيلات الثابتة تواجه الاختبار النهائي

تواجه باراغواي مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على شباكها نظيفة أمام خط هجوم قوي سجل هدفين أو أكثر في 16 من آخر 17 مباراة دولية خاضها.

يجب على فرنسا إظهار تركيز مطلق خلال مراحل الانتقال، والتأكد من عدم السماح للسيطرة المبكرة بأن تولد سلبية أمام منتخب باراغواي الذي أثبت كفاءته التامة في تحويل الإجراءات الدفاعية إلى زخم هجومي مفاجئ.

التشكيلة المتوقعة لباراغواي أمام فرنسا

جيل؛ كاسيريس، ج. غوميز، كانالي، ألونسو؛ غالارزا، كوباس، د. غوميز؛ ألميرون، أفالوس، إنسيسو

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا أمام باراغواي

ماينان؛ كوندي، أوبامكانو، ساليبا، ديغني؛ تشواميني، رابيو؛ ديمبيلي، أوليسي، باركولا؛ مبابي

إحصائيات أساسية عن مباراة باراغواي وفرنسا

تأهلت باراغواي من مرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية. وكان نجاحها الوحيد السابق في خمس محاولات قبل فوزها على ألمانيا هو الفوز بركلات الترجيح على اليابان في دور الـ16 من كأس العالم 2010، بعد تعادل 0-0.

كان هدف خوليو إنسيسو في مرمى ألمانيا هو أول هدف تسجله باراغواي على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم، بعد أن فشلت في التسجيل في مبارياتها الخمس السابقة.

كانت آخر مباراة لفرنسا في كأس العالم ضد فريق من أمريكا الجنوبية هي هزيمتها بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في نهائي عام 2022. وقبل ذلك، لم تكن فرنسا قد هُزمت على يد أي فريق من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) سواء في الوقت الأصلي أو بركلات الترجيح منذ هزيمتها 2-1 أمام الأرجنتين في دور المجموعات عام 1978.

وقد فازت فرنسا بأول أربع مباريات لها في بطولة كأس العالم للمرة الثانية فقط، بعد أن حققت ذلك سابقًا في عام 1998. وتعادلت بعد تلك السلسلة بنتيجة 0-0 مع إيطاليا في ربع النهائي، وتأهلت إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح.

أصبحت فرنسا أول فريق في تاريخ كأس العالم يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية.

وكانت مباراة السويد هي المرة السابعة التي يسجل فيها كيليان مبابي هدفين أو أكثر في مباراة بكأس العالم FIFA – وهو رقم يفوق أي لاعب آخر.

تشكيلة باراغواي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: غاتيتو فرنانديز، أورلاندو جيل، غاستون أولفيرا

المدافعون: خوان كاسيريس، غوستافو غوميز، غوستافو فيلاسكيز، فابيان بالبوينا، جونيور ألونسو، عمر ألديريت، خوسيه كانالي، ألكسندرو مايدانا

لاعبو الوسط: داميان بوباديلا، أندريس كوباس، دييغو غوميز، ماتياس غالارزا، أليخاندرو روميرو غامارا، برايان أوجيدا، موريسيو ماغالهايس، غوستافو كاباليرو

المهاجمون: أليكس أرسي، ميغيل ألميرون، إيسيدرو بيتا، رامون سوسا، غابرييل أ فالوس، أنطونيو سانابريا، خوليو إنسيسو

تشكيلة فرنسا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مايك ماينان، روبن ريسر، بريس سامبا

المدافعون: لوكاس ديغني، مالو غوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، ماكسنس لاكروا، جول كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوبامكانو

لاعبو الوسط: نغولو كانتي، مانو كونيه، أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، وارن زائير-إيمري

المهاجمون: ماغنيس أكليوش، برادلي باركولا، ريان شيركي، أوسمان ديمبيلي، ديزير دو، مايكل أوليسي، كيليان مبابي، جان-فيليب ماتيتا، ماركوس ثورام

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يعلن غوستافو ألفارو عن أي إصابات أو حالات إيقاف مؤكدة في صفوف باراغواي قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

وبالمثل، لا توجد أي غيابات مؤكدة في البيانات الحالية للمنتخب الفرنسي تحت قيادة ديدييه ديشامب. وقد اختار المدرب تشكيلة أساسية ثابتة في المباراة ضد السويد، حيث شارك كل من مبابي وأوليس وديمبيلي وباركولا، ولا توجد أي مؤشرات على أن التشكيلة ستتغير بشكل كبير. وستُنشر هنا أي أخبار متأخرة تتعلق باللياقة البدنية قبل انطلاق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل باراغواي هذه المباراة بسجل متفاوت في الآونة الأخيرة، حيث فازت بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتيجة لها هي الفوز 1-1 على ألمانيا في دور المجموعات بكأس العالم، وهي نتيجة كانت كافية للتأهل. كما فازت على تركيا 1-0 ونيكاراغوا 4-0، على الرغم من أن الخسارة 4-1 أمام الولايات المتحدة والتعادل السلبي مع أستراليا تظهران تباينًا في الأداء طوال البطولة. سجل فريق ألفارو ستة أهداف واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

تصل فرنسا بعد تحقيق خمس انتصارات من خمس مباريات في سلسلة مبارياتها الأخيرة. فاز فريق ديشامب على السويد 3-0 في دور الـ32، تلا ذلك مسيرته المثالية في دور المجموعات التي تضمنت انتصارات على النرويج والعراق والسنغال. وكانت النتيجة الوحيدة خارج كأس العالم في هذه السلسلة هي الفوز 3-1 في مباراة ودية على أيرلندا الشمالية. سجلت فرنسا 14 هدفاً واستقبلت هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس، وحافظت على شباكها نظيفة في اثنتين من المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

سجل المواجهات المباشرة بين هذين المنتخبين محدود، لكنه يميل بشدة لصالح فرنسا. وجاءت آخر مواجهة بينهما في مباراة ودية في يونيو 2017، حيث فازت فرنسا بنتيجة 5-0. وقبل ذلك، انتهت مباراة ودية في يونيو 2014 بالتعادل 1-1، بينما انتهت مباراة ودية أخرى في مايو 2008 بالتعادل السلبي. وفي المواجهات الثلاث المسجلة، فازت فرنسا مرة واحدة، وتعادلت مرتين، وسجلت ستة أهداف مقابل هدف واحد لباراغواي.

الترتيب

احتلت باراغواي المركز الثالث في المجموعة D قبل الدخول إلى مرحلة خروج المغلوب، بينما تصدرت فرنسا المجموعة I وتأهلت بصفتها متصدرة المجموعة.