باراتيتشي يعد جماهير يوفنتوس بالتعاقد مع مبابي

هل نرى النجم الفرنسي بالملاعب الإيطالية مستقبلاً؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي وعد جماهير فريقه بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي إذ سنحت الظروف.

وارتبط اسم مبابي بعدد من عمالقة القارة، وعلى رأسهم يوفنتوس وريال مدريد، بعد الحديث عن رحيله عن باريس سان جيرمان بسبب قواعد اللعب النظيف.

وذكرت "توتوسبورت" المقربة من يوفنتوس أن باراتيتشي كان يحتفل في مطعم "كاتولو" الشهير بتورينو بالانتصار على أتلتيكو مدريد عندما حاصرته جماهير الفريق.

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صورة واحدة! 📸 pic.twitter.com/VAvQsWeeM5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

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الصحيفة قالت في تقريرها إن الجماهير السعيدة طالبت المدير الرياضي بالتعاقد مع مبابي الصيف المقبل، الأمر الذي رد عليه بالابتسام ووعد بفعل المستطاع إذا كان اللاعب متاحاً.

وانضم مبابي إلى بي إس جي الصيف قبل الماضي من موناكو مقابل 180 مليون يورو عندما كان عمره 18 عاماً، وأكد ناديه في أكثر من مناسبة عدم عرضه للبيع.

ونجح يوفنتوس في بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء بثلاثية نظيفة في تورينو.