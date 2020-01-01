بادجي: الأهلي نادي عريق.. سأحاول التطور والنجاح معه

الأهلي ضم بادجي رسميًا لمدة 4 مواسم ونصف

تحدث السنغالي أليو بادجي المهاجم الجديد للأهلي المصري، المنضم حديثًا من رابيد فيينا النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم هجوم المارد الأحمر.

انضم بادجي رسميًا اليوم الخميس للأهلي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من ناديه النمساوي لقيادة هجوم الأهلي خلال النصف الثاني من الموسم.

وقال بادجي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أنا في غاية السعادة للانضمام إلى عائلتكم، أتمنى النجاح لي ولكم وأن نحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "أنا عائد مرة أخرى لقارتي وأعلم قيمة الأهلي وواثق أنني سأتطور وأكتسب الكثير من هذا النادي العريق وأعلم حجم الضغوطات هنا".

وتابع بادجي: "أعلم حجم الضغوطات في الاهلي ولكن علي أن أتحلى دائمًا بالإيجابية، وبذلك أقصى ما أملك من الجهد والعرق أحيانًا تصيب وأحيانًا تخطيء لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح".

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وأردف المهاجم السنغالي: "مستوى لاعبي الأهلي الكبير سيساعدني على النجاح، وتابعت الكثير عن النادي فهو الأكثر حصولًا على دوري أبطال إفريقيا أظن أكثر من 6 بطولات".

ومن المفترض أن يظهر بادجي مع الأهلي، عقب وصول البطاقة الدولية الخاصة به من نادي رابيد فيينا النمساوي خلال الأيام القليلة المقبلة.