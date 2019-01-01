باتيستوتا ينتقد تقنية الفيديو في الدوري الإيطالي بسبب يوفنتوس وأتالانتا

جابرييل عمر باتيستوتا نجم فيورنتينا وروما المعتزل يهاجم طريقة استخدام تقنية الفيديو في مباراة يوفنتوس وأتالانتا.

انتقد النجم الأرجنتيني جابرييل عمر باتيستوتا لاعب فيورنتينا وروما المعتزل الطريقة التي تم بها استخدام تقنية الفيديو في مواجهة أتالانتا ويوفنتوس اليوم بالجولة الـ ١٣ من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باتسيتوتا ونقلتها على لسانه صحيفة "توتو سبورت"، وأكد خلالها أن التقنية لا تزال في حاجة للكثير من التحسن.

وقال باتيستوتا: "شاهدت مباراة أتالانتا ويوفنتوس، استخدام تقنية الفيديو بتلك الطريقة يعد أمرًا سخيفًا للغاية ولا يزال هناك الكثير من الأمور في حاجة للتطور في ذلك الجانب".

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وشهدت مباراة اليوم الكثير من القرارات الجدلية حيث تم احتساب ركلة جزاء لأتالانتا في بداية المباراة أهدرها اللاعب موسى بارو في الشوط الأول.

وأراد حكام تقنية الفيديو احتساب ركلة أخرى في الشوط الثاني لأتالانتا لولا مشاهدة الحكم الأساسي للفيديو الذي أثبت خطأ وجهة نظرهم في الكرة.

واحتج نجوم فريق أتالانتا على كرة الهدف الثاني لفريق يوفنتوس الذي سجله جونزالو هيجواين بسبب لمسة يد على كوادرادو سبقت التمريرة بعدة تمريرات أخرى.

جدير بالذكر أن أتالانتا كان متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف حتى الدقيقة الـ ٧٤ عندما سجل هيجواين هدف التعادل ليقلب يوفنتوس النتيجة لصالحه من بعد ذلك.