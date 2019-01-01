باتيستوتا يكشف عن سر رفضه لريال مدريد

نجم روما والإنتر السابق يتحدث عن رفضه للانتقال إلى ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف النجم الأرجنتيني المعتزل جابريل باتيستوتا عن رفضه للانتقال إلى ريال مدريد وميلان أثناء مسيرته.

واشتهر باتيستوتا بأنه أحد أفضل الهدافين في جيله، على الرغم من ذلك لم يتوج بالدوري الإيطالي والكأس سوى مرة واحدة في تاريخه، وأنه فضل العيش في مدينة فلورنسا الهادئة بدلًا من ريال مدريد وميلان.

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وقال باتيستوتا: "عندما كنت في فيورنتينا أرادت أندية مثل مانشستر يونايتد وميلان وريال مدريد ضمي، ولكني فضلت العيش في مدينة فلورنسا الهادئة".

كما أضاف صاحب الـ 50 عام: "لم أفز ببطولات تقريبًا في مسيرتي، ولكني أعتبر نفسي فائزًا، لقد اعتبرت نفسي فائزًا كوني جعلت فيورنتينا ينافس أكبر الأندية، لو كنت ذهبت إلى ريال مدريد أو ميلان كنت سأفوز بأكثر من لقب وأحرز 200 هدف ولكن كنت سأشعر بالملل، لم أكن أحب أن أكون قائدًا، لأن القائد يحاسب عند الفوز والخسارة".