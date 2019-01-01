باتيستوتا بعد جراحة الكاحل: كدت أبتر ساقي

"باتيجول" يحاول معاودة السير بشكل طبيعي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

خضع جابرييل باتيستوتا أسطورة المنتخب الأرجنتيني لجراحة في الكاحل، يتمنى على إثرها أن يعاود السير بشكل طبيعي.

وقال باتيستوتا لكورييري ديلا سيرا الإيطالية:"كنت أبكي من الألم لذلك طالبت الطبيب ببتر ساقي".

وأضاف:"لقد شعرت بالألم والمزيد من الألم، العملية كانت حلاً أطارده منذ 6-7 سنوات".

وأوضح:"خلال 40 يوماً سأعرف إذا كان الألم قد اختفى وإذا ما كنت قادراً على السير كإنسان طبيعي مجدداً".

وتابع:"لقد عانيت نفس المشكلة التي تعرض لها ماركو فان باستن، والذي اكتفى في سن 28 عاماً. أحياناً لم أستطع النهوض من الفراش".

يذكر أن باتيستوتا -50 عاماً- لم يسبق له المعاناة من تلك المشاكل خلال وقت لعبه، حيث سجل 242 هدفاً بقمصان فيورنتينا وروما وإنتر، بالإضافة إلى 54 هدفاً مع الأرجنتين.