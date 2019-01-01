باتيستوتا: الأرجنتين عاملت هيجواين بشكل سيء

هيجواين اعتزل دولياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض جابرييل عمر باتيستوتا، مهاجم الأرجنتين ونجمها السابق، الانتقادات بحق لاعب تشيلسي جونزالو هيجواين بعد إعلان الأخير الاعتزال الدولي.

وأعلن هيجواين الاعتزال وعدم تمثل منتخب الأرجنتين مجدداً بعدما غاب عن صفوف الفريق منذ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 الأخيرة.

وقال باتيستوتا في حفل تكريمي في فلورنسا: "بالنسبة لي هو مهاجم عظيم ويحترمه الجميع حول العالم، ولكن في الأرجنتين الأمر معكوس".

باتيستوتا: إيكاردي بإمكانه التحسن ولوتارو سيكون لاعباً عظيماً

مباريات من كل حدب وصوب! 😍

اشتقنا لتلك الأجواء 🍿 pic.twitter.com/bcJyOqTKO5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

ميسي: أحلم بتحقيق بطولة مع الأرجنتين وأتمنى عودة رونالدو

وأضاف: "نتكلم أحياناً عن مهاجمين يضيعون 200 فرصة ولكن يسجلون هدفاً أو ثلاثة في لحظات خاسمة ويتذكرهم الجميع، هو العكس".

وواصل باتيجول: "يسجل 200 هدفًا ولكن أضاع في الوقت الخاطيء، للأسف سيتذكروه لهذا، رغم كونه مهاجم عظيم ومن أفضل من عرفتهم اللعبة بالسنوات الأخيرة".

ويتم تكريم باتيستوتا بمناسبة عيد ميلاده الخمسين في مدينة فلورنسا التي شهدت تألقه مع فيورينتينا في تسعينيات القرن الماضي.