باتيستوتا: إيكاردي بإمكانه التحسن ولوتارو سيكون لاعباً عظيماً

ومن أفضل من باتيجول ليتكلم عن مهاجمي الأرجنتين؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد جابرييل عمر باتيستوتا، النجم الأرجنتيني، بمواطنيه ماورو إيكاردي ولوتارو مارتينيز، مهاجمي إنتر، وتحدث عن الصفات الأفضل لكلا منهما.

واحتل مارتينيز مؤخراً موقع إيكاردي كأساسي في تشكيلة كلاً من إنتر والمنتخب الأرجنتيني بعد مشكلة الأخير وسحب شارة القيادة منه.

وقال باتيجول في تجمع صحفي في توسكانا: "برأيي إيكاردي يملك موهبة رهيبة وهامش كبير للتحسن، يمكنه تقديم ما هو أكثر بكثير".

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✨أسيست رائع من رونالدو 👏 وإنهاء أجمل من روني 👌🔥



pic.twitter.com/Jjs95ENeSu — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

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وأكمل: "لوتارو في المقابل تأقلم في البداية ثم تحسن، لو استمر على هذا النهج سيكون لاعباً عظيماً ويقدم مشواراً كبيراً".

وعاد باتيجول للحديث عن مشواره مع فيورينتينا: "أشعر أنني أنتمي لتلك المدينة، عدت وقابلت الأصدقاء وتمتعت بالمشي في شوارعها مع والدتي، وللمرة الأولى لن يوقفني أحد ليسألني عن المباراة".

وأكمل: "رحلت لروما لأنني أردت اختبار نفسي، ونجحت في الاختبار، لا أعرف إذا كنت أريد الانتقال لإنتر لأن كاحلي كان انتهى من الإصابات، ولم أكن لانضم ليوفي أبداً لأن الجمهور لم يكن ليسامحني".

ويعود باتيستوتا إلى فلورنسا حيث سيتم تكريمه والاحتفاء ببلوغه خمسين عاماً في احتفالية خاصة بالمدينة.