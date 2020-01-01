باتشيكو: لاعبو الزمالك يشعرون بالإجهاد وسنظهر شخصيتنا

المدرب البرتغالي يتحدث عن شعور فريقه بالإجهاد قبل مواجهة الرجاء.

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن فريقه سيظهر شخصيته خلال مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره الرجاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء غدٍ الأحد، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء "كازابلانكا".

باتشيكو قال خلال تصريحات نقلها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "خوض مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في القاهرة، سيمنحنا أفضلية من أجل حسم بطاقة الصعود".

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المدرب البرتغالي تابع: "خضنا 5 مباريات خلال 15 يومًا، ولاعبي الزمالك يشعرون بالإجهاد، وأتمنى أن لا ينعكس هذا على أداء الفريق هذه المباراة الهامة".

جايمي واصل: "نواجه الرجاء بطل المغرب، وأوجه له التهنئة بمناسبة الفوز بالدوري، وسنظهر شخصيتنا وطموحنا لأن هدفنا هو الوصول إلى المباراة النهائية".

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واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلًا: "المباراة عبارة عن شوطين، وستحسم في الجزء الثاني بمباراة الإياب المقرر إقامته في القاهرة، وهذا يمنح فريقنا أفضلية نظرية فقط، وكل الفرق التي بلغت نصف النهائي قوية والفرص متساوية بين الجميع".

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل لقاء العودة المقرر له 23 أكتوبر الجاري، والمقرر إقامته على ملعب استاد القاهرة الدولي.