باتشواي يسجل هدفه الأول في البريميرليج منذ 490 يوماً

المهاجم البلجيكي سجله بقميص تشيلسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب كريستال بالاس على مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للبريميرليج.

سجل أول الأهداف البلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقة 40 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم كريستال بهدف نظيف.

باتشواي كان قد عاد إلى البريميرليج قادماً من فالنسيا الإسباني، كما لعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني أيضاً.

490 - Michy Batshuayi has scored in the Premier League for the first time since October 2017 (for Chelsea v Watford), 490 days ago. Return. pic.twitter.com/LqwRibHrBP — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2019

ويعد هذا الهدف هو الأول له في البريميرليج منذ أكتوبر 2017، حين كان لاعباً في صفوف تشيلسي، وسجل هذا الهدف في شباك واتفورد، أي قبل 490 يوماً.