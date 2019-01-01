باتريك فييرا ينتقد احتفالات بالوتيلي أمام نيس

باتريك فييرا يرى عدم احترام لمشاعر الجماهير في احتفالات بالوتيللي أمام فريقه السابق نيس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد باتريك فييرا المدير الفني لنادي نيس الفنرسي احتفالات نجم مارسيليا ماريو بالوتيلي أثناء مواجهة مارسيليا لنيس أمس الأحد.

وقاد بلوتيللي أوليمبيك مارسيليا لتحقيق انتصار هام على نيس بهدف مقابل لا شيء، حيث سجل النجم الإيطالي هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وعقب المباراة، انتقد باتريك فييرا احتفال بالوتيللي بالهدف، حيث قال: "كان يجب على بالوتيللي احترام مشاعر جماهير نيس كونه لاعب سابق في الفريق"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لقد لعب بالوتيلي دورًا هامًا في السنوات الأخيرة مع نيس، ما جعل المشجعين هنا يحبونه، كان عليه احترام مشاعر الحب التي يكنها المشجعون له"

وتابع: "ماريو بالوتيلي لاعب كبير، وهو ضافة قوية لمارسيليا بكل تأكيد، ولكن مثل هذه التصرفات التي اعتادها هي التي تجعله محط انتقادات في كثير من الأحيان"

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يذكر أن أوليمبيك مارسيليا كان قد تعاقد مع ماريو بالوتيللي على سبيل الإعارة من نيس حتى نهاية الموسم خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.