باتريك فييرا يستبعد خيار العودة إلى البريميرليج

فييرا لن يدرب نيوكاسل، ولا يفكر في العودة إلى البريميرليج حاليًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

استبعد المدرب الفرنسي باتريك فييرا خيار العودة إلى البريميرليج كمدرب في هذه المرة وذلك من خلال بوابة نيوكاسل يونايتد.

وكان باتريك فييرا قد تم ترشيحه رفقة عدد من المدربين من أجل خلافة المدرب الإسباني رافا بينيتيز في تدريب نيوكاسل يونايتد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وحول ذلك، قال مدرب نيس الفرنسي حاليًا إنه سعيد مع فريقه ويود الاستمرار في تجربته كمدرب في الدوري الفرنسي.

وأضاف: "العودة إلى البريميرليج بالطبع خيار مميز ليه من الناحية العاطفية والعملية، ولكنني أرى أنه ليس وقت هذا القرار حاليًا"

وتابع: "نيوكاسل فريق كبير ولكنني لا أرى نفسي مدربًا لهم في الوقت الحالي، علي الانتظار والاستمرار في فرنسا بعض الوقت"

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يذكر أن ملاك خليجيين قد اقتربوا من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد وبدء مشروع جديد مشابه لمشروع مانشستر سيتي.