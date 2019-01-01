باتريك شيك: آسف لما حدث لمونتشي

باتريك شيك يتحدث عن أسفه لإقالة مونتشي من منصب المدير الرياضي لروما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الصاعد باتريك شيك نجم نادي روما الإيطالي إنه متأسف لما حدث مع المدير الرياضي لذئاب العاصمة الإيطالية مونتشي مؤخرًا.

وكان مونتشي قد أقيل من منصب المدير الرياضي لنادي روما، عقب إخفاقه في إجراء سوق انتقالات يليق بحجم الفريق وطموحاته إداريًا وجماهيريًا.

وبخصوص ذلك، صرح باتريك شيك حول التغييرات التي حدثت للفريق مؤخرًا سواء على مستوى تولي رانييري تدريب الفريق بدلًا من دي فرانشيسكو أو إقالة مونتشي من منصبه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وقال شيك: "آسف لما حدث مع مونتشي، هو رجل مخضرم وله تاريخ كبير في الإدارة الرياضية، ما حدث كان مجرد سوء تفاهم وعدم قدرة على التأقلم مع المتطلبات هنا"

وتابع: "في روما نقبل على مرحلة جديدة ونحتاج إلى خلق العديد من التحديات، دي فرانشيسكو كان سببًا رئيسيًا في خلق هذه التحديات وسيظل مؤثرًا حتى بعد رحيله"

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يذكر أن روما قد أقال المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو بعد أيام من إقالة المدير الرياضي مونتشي، وذلك على خلفية الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.