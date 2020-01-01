باتريس كارتيرون خلال شهر - خطوات "حائرة" بين التاريخ والإقالة

الزمالك والترجي في بطولة إفريقيا بدور ربع النهائي

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة من العيار الثقيل بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي.

الزمالك بعد سقوطه أمام الترجي التونسي ينتظرًا شهرًا قويًا على جميع الأصعدة، ما بين بطولة السوبر الإفريقي، والسوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا.

الفرنسي باتريس كارتيرون حقق الفوز مع الزمالك في 7 مباريات وتعادل في 6 وتلقى هزيمة واحدة فقط خلال 14 لقاء قاد بهم الأبيض.

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وبذلك يكون أمام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تحدي قوي، إما يكّون تاريخًا في القلعة البيضاء أم سيواجه الإقالة في حالة عدم تحقيق أي بطولة.

ومواجهات الزمالك القوية خلال شهر فبراير وأوائل مارس هي على النحو التالي:

1- الزمالك والترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

2 – الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

3 – الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز يوم 24 فبراير الجاري.

4 – الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة

5 – الزمالك والترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس يوم 6 مارس المقبل.