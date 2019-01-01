بابو جوميز: رفضت قاربًا من المال مقدمًا من نادي الهلال

نجم أتالانتا أليخاندرو جوميز يكشف رفضه قاربًا من المال مقدم من نادي الهلال السعودي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف مهاجم أتالانتا أليخاندرو بابو جوميز أنه رفض عرضًا مغريًا مقدم من إدارة نادي الهلال السعودي خلال الميركاتو الحالي.

وكان جوميز قد أكد من قبل في أكثر من مرة أنه يرغب في الاستمرار مع أتالانتا في الوقت الحالي.

وحول ذلك، قال جوميز في تصريحات نقلتها صحيفة ميديا جول الإيطالية إنه رفض عرضًا من نادي الهلال خلال الصيف الحالي.

وأضاف: "لقد قدموا لي قاربًا من المال، 10 ملايين يورو في الموسم للاعب في عمري شيء لا يمكن رفضه كما يعلم الجميع"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وتابع: "لقد كان القرار صعبًا، ولكن لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة أتالانتا، لدي دوري أبطال أوروبا سيشارك فيه النادي لأول مرة، وأود أن أكون متواجدًا في حدث تاريخي كهذا"

واختتم تصريحاته قائلًا: "أريد أن أكون علامة في تاريخ هذا النادي، ولكنني لا أعلم هل سأنهي مسيرتي هنا أم لا، في النهاية اتخذت القرار الصحيح برفض عرض الهلال"

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يذكر أن أتالانتا كان قد احتل المركز الثالث على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ما سيضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.