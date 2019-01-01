بابل يعود للدوري التركي من بوابة جلطة سراي

بعد رحلة قصيرة في فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي جلطة سراي التركي، عن انتقال المهاجم الهولندي ريان بابل لصفوفه قادماً من نظيره الإنجليزي فولهام.

بابل سبق وأن لعب لفولهام في النصف الثاني من الموسم الماضي قادماً من بيشكتاش، حيث ظهر بمستويات جيدة في البريميرليج.

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ومع ذلك قرر الهولندي صاحب الـ32 عاماً، قطع رحلته مع الفريق اللندني والعودة مرة أخرى لتركيا.

وكشف النادي التركي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي، بانضمام بابل في صفقة انتقال حر.

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ولعب بابل 16 مباراة بقميص فولهام، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويخوض بذلك المهاجم المخضرم رحلة جديدة بمسيرته، حيث سبق وأن لعب لأياكس، ليفربول، هوفنهايم، قاسم باشا، العين الإماراتي وبيشكتاش.