بابل يعود للدوري الإنجليزي من بوابة فولهام

النجم الهولندي المخضرم رايان بابل ينضم لفريق فولهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي فولهام الإنجليزي رسميًا عن نجاحه في ضم اللاعب الهولندي المخضرم رايان بابل قادمًا من فريق بيشكتاس، بعقدٍ يمتد حتى نهاية الموسم.

وكان بابل البالغ من العمر 32 عامًا قد سبق له اللعب في البريميرليج بقميص ليفربول في ثلاثة مواسم ونصف، ولعب معهم 146 مباراة.

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ومن المقرر أن يرتدي النجم الهولندي القميص رقم 12 مع فريق فولهام.

وكلفت صفقة انتقال بابل إلى فولهام ما يقدر بـ 2 مليون يورو وفقًا لما قاله رئيس بيشكتاس.

وقال بابل في تصريحاته بعد الانضمام للفريق اللندني: "أنا متشوق جدًا لبدء هذه التجربة، أنا أؤمن بحظوظ فولهام في البقاء في البريميرليج، هذا أحد الأسباب التي جعلتني أنضم لفولهام".

يذكر أن رايان بابل عاد للمشاركة مع منتخب هولندا بانتظام، وتألق معهم في دوري الأمم الأوروبية مؤخرًا.