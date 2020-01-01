بؤس كورونا - أصوات وهمية في مدرجات الدوري الإنجليزي لتحفيز اللاعبين

فكرة مجنونة..

بدأت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في مناقشة كيف ستسير الأمور إذا عادت البطولة مرة أخرى بعد فيروس كورونا، وأحدث الاقتراحات كانت باستخدام أصوات وهمية في المدرجات لتحفيز اللاعبين.

ومن المتوقع أن تعود كرة القدم الإنجليزية مرة أخرى بحلول شهر يونيو المقبل بعد تحسن الأوضاع في بريطانيا، غير أن الأكيد أن المباريات ستبقى لفترة من الزمن بدون حضور جماهيري.

وبُناء على ذلك فإن ممثلي الأندية في اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الجمعة ناقشوا سبل تحسين الأوضاع وآلية استئناف الدوري مجددًا بدون الجماهير، على أن تبث المباريات كلها مباشرةً عبر التلفزيون.

المزيد من الفرق

بول باربر، رئيس برايتون، قال عن اقتراحات استخدام المدرجات الخاوية "نفكر في كيف نستفيد من المدرجات الزرقاء الخالية في حالة برايتون، هل يمكننا جلب ضوضاء الجماهير بطريقة ما؟.".

كما أضاف "ولكن هل هذا ما يريده المشجعون في المنازل وكذلك المذيعين؟ أفضل رؤية المدرجات مغطاة وأن نشكر من خلال ذلك المؤسسات الصحية في بريطانيا، بالطبع ويمكننا استخدام المساحة التي لدينا للأغراض الجيدة.".

اقرأ أيضًا.. لاعب واحد قرر فيرجسون خرق لوائح الانتقالات للتعاقد معه

وأتم "لقد تكيفنا بالفعل على العزل الاجتماعي وأعتقد أن هذا هو انتصار للبشر، لذلك أجرؤ على القول أننا سنتكيف على اللعب بدون جماهير. سيكون الأمر غريبًا ولن تكون كرة القدم التي نعرفها، ولكن إذا كانت الطريقة الوحيدة، فعلينا أن نمضي قدمًا.".

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليج يحاولان بكافة السبل العدول عن فكرة إلغاء الموسم تفاديًا للخسائر الاقتصادية الضخمة المتوقع أن تزيد عن 700 مليون جنيه استرليني، وسط تأكيدات من جميع الأندية على ضرورة استئناف الموسم بأي وسيلة ممكنة.