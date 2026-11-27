خرجت صحيفة "بيلد" الألمانية الموثوقة بتقرير قبل ساعات عن خروج فكرة في أروقة بايرن ميونخ من أجل حل الأزمة في هجوم الفريق، ماورو إيكاردي.

بايرن الذي يعاني من إصابة هاري كين وإسماعيل صيباري وغيابهما لعدة شهور، بالإضافة إلى غياب سيرج جنابري، مايكل أوليسي، لوتشو دياز، وجمال موسيالا لأسباب بين الإصابة والمرض وعدم الجاهزية، ليضطر في مباراته الأخيرة ضد ليل التي خسرها بدوري الأبطال للتعويل على كونراد لايمر كقلب هجوم!

تفكير بايرن ميونخ في الاستعانة بإيكاردي لحل أزمته يبدو منطقيًا، لاعب حر منذ انتهاء عقده مع جلطة سراي الصيف الماضي، وصاحب سجل تهديفي مميز في تجاربه السابقة، فنحن نتحدث عن هداف بالفطرة في منطقة الجزاء والأرقام خير دليل، 124 مع إنتر، 77 مع جلطة سراي، و38 مع باريس سان جيرمان، ولن يمانع الجلوس احتياطيًا بالنظر لفترته الأخيرة في تركيا عندما كان بديلًا لفيكتور أوسيمين.

بايرن له تجارب سابقة شبيهة، أشهرها مع إريك تشوبو موتينج، الكاميروني الذي قدم من باريس سان جيرمان، والذي أمضى قرابة عامين في بافاريا كلاعب احتياطي بعد انضمامه مجانًا من باريس سان جيرمان، وكان بمثابة الصفقة الناجحة بخبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، لدرجة أن اسمه طُرح مؤخرًا كحل هو الآخر مثل إيكاردي في ظل انتهاء عقده مع نيويورك الأمريكي، فريقه الحالي، في ديسمبر المقبل.

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ولكن، إذا كان إيكاردي سيوفر الأهداف والخبرة داخل الملعب، فهو سيأتي بسلبياته كذلك، نحن نتحدث عن لاعب في الثالثة والثلاثين من العمر لم يلعب كرة القدم في آخر ستة أشهر تقريبًا، وقبلها كما أسلفنا كان احتياطيًا في الدوري التركي بعد تراجع مستواه عقب إصابته على مستوى الركبة وغيابه الطويل، ولكن مشاكل إيكاردي الأبرز تكمن خارج المستطيل الأخضر.

الجميع يعرف أزمات إيكاردي مع زوجته السابق واندا نارا، والتي جعلت الكثير من الفرق تفكر مرتين قبل ضمه عقب رحيله عن إنتر بسببها، وتلك المشاكل لم تتوقف في ظل صراعه القانوني مع طليقته الذي لا ينتهي، وآخر حلقاته كانت هذا الشهر بصدور منع قضائي للاعب من الاقتراب من نجلته بعد رسالة استغاثة أرسلتها تتهمه فيها بضربها وأخذ هاتفها وحبسها في غرفتها.

نحن نتحدث عن لاعب خرج مؤخرًا بتصريح بأنه لا يحتاج أن يلعب أو أن يجد فريقًا جديدًا لأنه بالفعل يملك الملايين ويعيش في ترف: "يخلطون بين عدم العمل والفشل، أدعوها حياة منظمة، أعيش في هدوء وسلام وأملك كل ما احتاج وأملك مستقبلًا آمن".

بايرن ميونخ في الأسابيع الماضية تحول إلى ما يشبه السيرك وبرر المسمى القديم الشهير له "إف سي هوليوود" في إشارة إلى كثرة النجوم في صفوفه وما يحيط بهم من هالة إعلامية، ولكن هذه المرة الهالة سلبية، حرب تصريحات بين مسؤوليه ولاعبيه بخصوص الحالة الصحية لجمال موسيالا، ومدى استحقاق الأخير لعقده الضخم والمكلف للنادي، الأمر وصل لدرجة هجوم القائد يوشوا كيميش على رئيس النادي ومسوؤليه علنًا!

ليس فقط أزمة موسيالا، بل الأمر وصل إلى القائد الآخر مانويل نوير الغائب للإصابة ولكن حاضر بسبب انفصاله الأخير عن زوجته وظهوره في رحلته بالبرازيل مع فتاتين، وسط اتهامات غير مباشرة من شريكته السابقة بالخيانة له أثناء حملها، اتهامات حصلت بتأييد من زوجات لاعبين في صفوف الفريق!

الأجواء الغير معتادة في بايرن من إشاعات وتصريحات عدائية متبادلة قد تبدو مألوفة لإيكاردي وأشبه بملعبه الحقيقي، ولكن آخر ما يحتاجه بطل ألمانيا الذي يكافح أزمة إصابات، ويحاول استعادة مدربه فينسان كومباني عقب وعكة صحية، وينافس من أجل استعادة صدارة البوندسليجا واللحاق بركب القمة في دوري الأبطال، آخر ما يحتاجه هو مهرج آخر في سيركه، حتى لو كان سيعوض أهداف هاري كين ويحل معاناته الهجومية، وإيكاردي سيكون بمثابة المادة الدسمة للصحافة والإعلام الباحث عن تصيد أي سقطة جديدة لإدارة بايرن، ولذا قتل تلك الفكرة في مهدها هو القرار الصائب مهما كانت المُغريات.