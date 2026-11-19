مشاركة تابع GOAL على جوجل

وجّه ميخايلو مودريك اتهامات إلى المسؤولين عن منتخب أوكرانيا عقب فضيحة المنشطات التي عطّلت مسيرته. وتحدث جناح تشيلسي، المعار حاليًا إلى توتنهام، عن الأثر النفسي لإيقافه بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة يؤكد أنها دخلت جسمه خلال مشاركته مع المنتخب.

إعلان

كيف عاد مودريك بعد إيقافه بسبب المنشطات؟

تعرض مودريك للإيقاف من نوفمبر 2024 حتى يوليو 2026 بعد ثبوت تعاطيه مادة الميلدونيوم. ورغم أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طالب في البداية بإيقافه أربع سنوات، نجح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، ثم عاد إلى كرة القدم بعد قبوله بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات، مع احتساب مدة الإيقاف بأثر رجعي لتشمل الفترة التي قضاها بالفعل.

وبعد مشاركته مع تشيلسي خلال جولة تحضيرية في آسيا، انضم الجناح إلى توتنهام معارًا لموسم كامل في اليوم الأخير من سوق الانتقالات. وفي مقابلة مطوّلة مع قناة Guest of Gordon الأوكرانية على يوتيوب، تحدث مودريك علنًا للمرة الأولى عن غيابه، وحمّل منظومة المنتخب الوطني المسؤولية.

مودريك يوجّه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا واتحادها الكروي

وعندما سُئل خلال المقابلة عمّن تسبب في غيابه الطويل، أشار مودريك إلى البيئة المحيطة بالمنتخب الوطني. ولدى سؤاله مباشرة عمّا إذا كان يحمّل المنتخب المسؤولية، أجاب: «نعم، بالضبط».

وقال مودريك: «البيئة والوضع في منتخب أوكرانيا. ما كان ينبغي أن يحدث ذلك أبدًا. ربما لم أقل هذا علنًا من قبل، لكنني أقوله الآن. لم أكن قد سمعت قط بدواء مثل الميلدونيوم. إنه دواء لا يمكنك الحصول عليه إلا في أوروبا الشرقية. ولا يمكن أن يكون قد دخل جسمي إلا في أوكرانيا. لا يوجد مثل هذا الدواء في إنجلترا. ويُفترض أنه ينشّط القلب ويساعدك، على حد فهمي، على تحمّل الجهد البدني بصورة أفضل».

إعلان إعلان

واتهم مودريك أيضًا رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم (UAF)، أندريه شيفتشينكو، بتقديم قدر ضئيل من الدعم. وأضاف بشأن الاتحاد والمنتخب: «سأكون صريحًا، لقد تظاهروا بمساعدتنا. لكن في الواقع، لم يقدموا أي مساعدة. لقد تسببوا في مشكلات أكثر مما حلّوا. وعندما كنا في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، أداروا لنا ظهورهم. أريد فقط أن يدرك الجميع مستقبلًا أنه لا يمكنك الاعتماد إلا على نفسك».

مواضيع ذات صلة

التكلفة المالية والنفسية

ورغم استمرار تشيلسي في دفع راتبه طوال فترة إيقافه، لم يُسمح لمودريك باستخدام مرافق النادي. وكشف أنه أنفق «ملايين الجنيهات الإسترلينية» من ماله الخاص على أتعابه القانونية واستئجار الملاعب والعلاج الطبيعي الخاص والمدربين الشخصيين. وتركت المحنة أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، إذ لجأ إلى شرب الكحول وبكى بعد قرار الإيقاف الأول، لكنه لم يشك قط في قدرته على العودة إلى كرة القدم على أعلى مستوى.

وأوضح مودريك: «كان الأمر صاعقة غير متوقعة. لم أستطع تصديق أنه حقيقي. لو كنت قد تناولت أي شيء في أي مكان، لفهمت أن هذا الحديث قد يحدث يومًا ما. لكن عندما تنفق مبلغًا طائلًا على مراقبة نظامك الغذائي، وعلى اختصاصي تغذية وطاهٍ… فهذا آخر ما تتوقعه. لأن ذلك يعني أنك تتعامل مع أمور مثل التغذية، وكل ما يدخل جسمك، بجدية شديدة، وتراقبها عن كثب. وإلا فلا داعي لإنفاق المال عليها، لأنك تستطيع تدبّر أمورك من دونها».

إعلان

وأضاف مستعيدًا لحظة تلقيه الخبر: «يبلغونك بهذا الخبر، فتجلس وتستمع إليهم نوعًا ما، لكنك لا تسمعهم. وفي مرحلة ما، تدخل في حالة ذهول. تشعر كأنك تسقط في حلم من ناطحة سحاب. في الحلم، سترتطم بالأرض وتستيقظ، لكنك في الواقع لا تستيقظ، بل ظللت أسقط. أثّر ذلك عليّ بشدة من الناحية النفسية. أما الدموع، فجاءت لاحقًا».

العمل مجددًا مع دي زيربي بعد قرار ألونسو في تشيلسي

باتت استعادة جاهزيته للمباريات بعد غياب طويل أولوية مودريك العاجلة في توتنهام، حيث اجتمع مجددًا بمدربه السابق في شاختار دونيتسك، روبرتو دي زيربي. ورغم أن مدرب تشيلسي الجديد تشابي ألونسو رأى أن انتقاله معارًا يناسب خططه التكتيكية الحالية، أكد المدرب الإسباني لمودريك أنه لا يزال ضمن حساباته المستقبلية في ستامفورد بريدج بمجرد حصوله على دقائق لعب منتظمة.

إعلان

وقال مودريك: «إنه قرار منطقي تمامًا. النادي تعاقد مع مدرب جديد، وله رؤيته الخاصة لكرة القدم. وهو يحدد اللاعبين الذين يحتاجهم لتطبيقها. جاء إليّ وقال لي مباشرة: ‹من الأفضل أن تذهب وتلعب، وتحصل على بعض دقائق اللعب، ثم تعود إلى تشيلسي. إنني أعوّل عليك›». وعن اجتماعه مجددًا بدي زيربي في شمال لندن، أضاف: «التقينا فقال لي: ‹هل أنت سعيد؟ هيا، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لننجزه معًا›».