رد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، على أنباء "الخلافات" بين نجوم الفريق الأول لكرة القدم والمدير الفني "الهولندي-الكرواتي" مارينو بوسيتش.
توني سجل هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز (3-1) ضد عملاق الرياض النصر، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
ماذا قال إيفان توني؟!
وفي هذا السياق.. نفى توني وجود أي "خلافات" داخل صفوف الأهلي، بين اللاعبين وبعضهم أو مع المدرب؛ كما يزعم البعض.
وأكد المهاجم الإنجليزي في تصريحات لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد"، بعد كلاسيكو النصر الكبير، أن الجميع متحد داخل الأهلي؛ سواء عندما كانت النتائج متراجعة، أو بعد الفوز على قلعة العالمي.
وأضاف توني في تصريحاته؛ بخصوص ذلك: "الناس هم من يحبون اختلاق المشاكل".
وعن سر الفوز ضد فريق النصر الأول لكرة القدم؛ قال توني: "الأمر بسيط.. استيقظنا، حضرنا إلى الملعب وسجلنا الأهداف".
جدل كبير داخل البيت الأهلاوي
المثير في الأمر أن الأيام الماضية؛ شهدت أخبارًا كثيرة عن خلافات بين نجوم الأهلي وبوسيتش، بالتزامن مع تراجع النتائج.
بل إن بعض التقارير زعمت أن نجوم الفريق الأهلاوي، يتعمدون عدم تنفيذ تعليمات المدير الفني؛ وهو الأمر الذي جعل الأخير يوقف التدريبات الماضية، أكثر من مرة.
وأساسًا.. مستقبل بوسيتش أصبح يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام؛ حيث يقال إن إدارة الأهلي تريد إقالته، مع وقوف "الشرط الجزائي" كعائق.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".