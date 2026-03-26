إيطاليا، كين: "الحمد لله أن الهدف جاء. لقد شجعنا الجمهور كثيرًا"

أحكم هدف مويز كين النتيجة في المباراة بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية، مما أهّل «الأزوري» لخوض المباراة النهائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وتحدث المهاجم، الذي سجل هدف التقدم 2-0 بعد هدف تونالي الأول، في نهاية المباراة أمام ميكروفونات قناة «راي».

أهمية الهدف - "كان علينا أن نبقى متيقظين. الآن نستهدف المباراة الثانية، التي هي أكثر أهمية بكثير. هذا الفوز يمنحنا القوة للمضي قدماً. المهم هو المضي قدماً، حتى لو أخطأنا. لحسن الحظ أن الهدف جاء".

الجماهير - "لقد منحتنا الدفعة التي كنا بحاجة إليها. هذه الأمسية تمنحنا الحماس، نحن فريق رائع وننظر إلى النهائي بثقة. نحن نتفاهم جيدًا مع بعضنا البعض ونبذل 100٪ من أجل بعضنا البعض".