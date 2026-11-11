معاينة مباراة إيطاليا وفرنسا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 سان سيرو

تلتقي إيطاليا وفرنسا على ملعب سان سيرو في ميلانو يوم الخميس 12 نوفمبر، في مباراة بالمجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية تحمل أهمية كبيرة للطرفين. وتنطلق المباراة الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:45 بتوقيت غرينتش.

فرنسا تحل ضيفة على إيطاليا لمواجهة منتخب يتطور مستواه

تصل فرنسا متصدرةً المجموعة وفي حالة جيدة، إذ لم يتعرض منتخب زين الدين زيدان للهزيمة في مبارياته الأربع بدوري الأمم الأوروبية حتى الآن. وتعادل المنتخبان 1-1 في مباراة الذهاب في أكتوبر، ما أبقى المنافسة في المجموعة مفتوحة قبل الجولة قبل الأخيرة.

يعمل زيدان على بناء فريق تظهر ملامحه منذ توليه المسؤولية بعد كأس العالم. وبرز مهاجم باريس سان جيرمان ديزيري دوي بوصفه أحد أبرز مصادر الإبداع في فريقه، وقد قارن مدرب فرنسا علنًا بين رغبة اللاعب الشاب في التعلم ورغبته هو خلال مسيرته لاعبًا. وعاد وارين زائير إيمري أيضًا إلى صفوف المنتخب بعد الإصابة، رغم أن مركزه المفضل لا يزال موضع خلاف بين زيدان ومدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي.

Getty Images

سيسيه مرشح للتألق مع إيطاليا بعد مستواه الجيد مع ميلان

تحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة، وفازت بأربع من آخر ست مباريات لها تحت قيادة روبرتو مانشيني. ويقدم ألفادجو سيسيه، لاعب ميلان، أداءً لافتًا في الدوري الإيطالي، إذ سجل ثمانية أهداف هذا الموسم، ويسعى للمشاركة أساسيًا في هذه المباراة. ويُعد ظهير تشيلسي ماركو باليسترا وصانع ألعاب كومو ماتيا ليبرالي أيضًا خيارين شابين واعدين أمام المدرب المخضرم، فيما تسعى إيطاليا إلى تجاوز خيبات أملها في البطولات الكبرى.

Getty Images

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

سجلت إيطاليا في كل من مبارياتها التسع الأخيرة أمام فرنسا.

لم تخسر إيطاليا في آخر ثلاث مباريات لها بدوري الأمم الأوروبية، وسجلت خلالها ثمانية أهداف.

حافظت فرنسا على نظافة شباكها في مباراتيها خارج أرضها بدوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

كانت إيطاليا تفتقد بالفعل جيوفاني دي لورينزو وجياكومو راسبادوري ومويز كين قبل انسحاب مدافع روما جيانلوكا مانشيني بسبب الإصابة.

تفتقد فرنسا ويليام ساليبا وعثمان ديمبيلي.

Getty Images

التشكيلتان المتوقعتان

إيطاليا (4-3-3): دوناروما؛ كايودي، سكالفيني، باستوني، كالافيوري؛ باريلا، تونالي، دومبيا؛ فيرجارا، بي. إسبوزيتو، إس. إسبوزيتو.

فرنسا (4-3-3): ماينان؛ جوستو، جاكيه، أوباميكانو، تروفير؛ شرقي، تشواميني، رابيو؛ أوليسيه، دوي، مبابي.

أخبار المنتخبين والقائمتان