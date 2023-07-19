إيسكو: برشلونة فاوضني.. وزيدان توقع مني الكثير!

نجم ريال مدريد السابق يفتح العديد من الملفات..

في حوار مطول مع صحيفة "ماركا" تحدث لاعب ريال مدريد السابق إيسكو عن العديد من الملفات التي تواكب مسيرته في الوقت الراهن كذلك استدعى بعض الملفات من الماضي.

إيسكو يتدرب بشكل جاد هذه الأيام لاستعادة لياقته البدنية وإكمال مسيرة كروية مهددة بالانتهاء بعد عدم وصول تجربته مع إشبيلية إلى الآفاق التي كان يحلم بها.

وتحدث إيسكو عن اهتمام برشلونة في وقت سابق به، قائلًا: "نعم، أنا أتحدث عن برشلونة، اتصل بي بارتوميو آنذاك، لكنني كنت في مدريد بشكل جيد للغاية مع زملائي في الفريق والجو الرائع في غرفة الملابس".

وأردف: "ريال مدريد كان فريق أحلامي، وقد حصلت على ما حلمت به، استمتعت في مدريد بما كنت أعلم أنني لن أستمتع به في أي مكان آخر".

وتحدث عن تعامل المدرب سانتياجو سولاري معه، والذي أدى إلى تناقص دقائقه بشكل كبير في الملكي: "بصراحة ما زلت لا أعرف، بعد إحدى المباريات التي تركني فيها في المدرجات دون إعطائي أي تفسير، تلقيت مكالمة منه أخبرني فيها أنني كنت أتدرب جيدًا وأنه سيبدأ في الوثوق بي".

وأردف: "أخبرني أيضًا ذات يوم أنني مصاب ولن أكون مدرجًا في القائمة، ثم اعتقدت أن الأمور ستتغير على أي حال، في المباراة التالية تركني مرة أخرى في المدرجات، لذلك لا أعرف حقًا ما إذا كان يخدعني أم لا، من الواضح أنني كنت مخطئًا بالبقاء وكان يجب أن أرحل، لكن زيدان وصل وكان أداؤه جيدًا معي".. مؤكدًا أن زيدان "توقع منه الكثير".