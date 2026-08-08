في سن السابعة عشرة، تمّ الإشادة بكيتو ناكامورا باعتباره أحد أكثر المواهب الواعدة في اليابان. وبعد قرابة عقد من الزمن، يمارس المهاجم كرة القدم في الدرجة الثانية الفرنسية، رغم أن انتقالاً واعداً يبدو حتمياً. في هذه الحلقة من سلسلتناالجواهر المخفية، نروي قصة ناكامورا الذي يحظى بتقدير كبير ليس فقط في بلاده، ولكن في أوروبا.

في الوقت الذي خطف فيه المنتخب الياباني قلوبنا مجدداً خلال نسخة كأس العالم هذه، أنهت خسارة مؤلمة أمام البرازيل مشواره أبكر بكثير مما كان يأمل. وقف اللاعبون على أرض الملعب يبكون، شاكرين الجماهير اليابانية، بينما لفت خطاب مؤثر للمدرب هاجيمي مورياسو انتباهاً كبيراً عبر الإنترنت.

لم يكن اليابانيون يستحقون العودة إلى الوطن بهذه السرعة، لكن القرعة القاسية التي وُضِع فيها كل من هولندا (المغرب) واليابان (البرازيل) مسبقاً أجبرت المنتخبين على مغادرة الولايات المتحدة من دور الـ32.

عندما واجهت اليابان هولندا في دور المجموعات بكأس العالم، برز لاعب ياباني واحد: ناكامورا. كان الجناح أحد أفضل اللاعبين أداءً في صفوف اليابان، وفاجأ بارت فيربروجن بتسديدة على القائم القريب. وبفضل هدف ناكامورا جزئياً، انتهت المباراة بالتعادل 2–2.

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كيتو ناكامورا يحتفل بهدفه في مرمى المنتخب الهولندي

الهدف يجسّد أسلوب لعبه: مراوغة على الجهة اليسرى، ثم قطع نحو الداخل، والتحوّل إلى قدمه اليمنى، ثم تسديد الكرة بقوة عنيفة. تقنيته متينة، صقلها من خلال تدريبات لا تعرف الكلل منذ الطفولة، كما يتّضح في مقاطع بثّها البرنامج الياباني NHK NEWS Ohayo Nippon.

يعرض البرنامج مقطع فيديو منزلياً مؤثراً لناكامورا، حيث ترمي والدته كرات تنس الطاولة عليه مراراً وتكراراً. وكانت مهمة اللاعب الصغير أن يلتقط الكرة من الهواء بمهارة، مرة تلو الأخرى. يقول المهاجم عن ذلك التمرين: «بصراحة، تبيّن أن ذلك كان تمريناً جيداً بشكل لا يُصدَّق لضرب الكرة في النقطة المثالية تماماً. وبصراحة، لاحظت أن تسديداتي الطائرة تحسّنت بشكل هائل نتيجة لذلك».

عموماً، فعل والداه كل ما بوسعهما لرعاية طموحاته في احتراف كرة القدم. فعندما كان في نحو السابعة من عمره، ظلّ يلحّ عليهما حتى وافقا على اصطحابه إلى البرازيل.

وقال لقناة TV Asahi: «كنت طفلاً أرغب في الذهاب إلى البرازيل بشدة لدرجة أنني توسّلت إلى والديّ، فأخذاني إلى هناك».

لماذا البرازيل؟ الإجابة تبدو واضحة: «كنت من أشدّ المعجبين برونالدينيو ومفتوناً بكرة القدم البرازيلية. أردت أن أعيشها في منبعها وأن ألعب مع الأطفال المحليين».

وهذا ما فعله بالضبط: Joga Bonito في شوارع البرازيل. «في معظم الأيام لم أكن ألعب وحدي. كان هناك دائماً من ألعب معه. أردت أن أختبر ذلك الأسلوب البرازيلي في المراوغة، تلك الطريقة العالمية في لعب كرة القدم، كنت أؤمن حقاً بأن الجميع في البرازيل يعيشون من أجل كرة القدم. في طريق العودة، وفي المطار، كانت الكرة معي، فبدأت أتلاعب بها. تجمّع حرّاس الأمن والموظفون على الفور قائلين: «مرحباً، هل يمكننا المشاركة؟» وقبل أن أدرك ما يحدث، كنا خمسة أو ستة نتلاعب بالكرة معاً».

يقول ناكامورا: «حين أعود بذاكرتي إلى الوراء، أدرك كم كان ذلك غير اعتيادي. إنهم يتحركون بشكل غريزي فحسب، يفعلون ما يبدو طبيعياً في تلك اللحظة. وبصفتي طفلاً، تعلّمت الكثير من ذلك الأسلوب في اللعب».

عندما أقصت البرازيل تحديداً، دون سائر المنتخبات، ناكامورا وزملاءه من كأس العالم الأخيرة، تغلّبت عليه المشاعر. لكن بتسجيله هدفاً وصناعته تمريرة حاسمة في هذه البطولة، وبصراحة بتقديمه أداءً جيداً جداً بشكل عام، فقد أثبت ناكامورا جودته بالتأكيد. والآن، وهو في السادسة والعشرين من عمره، بات عالقاً في الدرجة الثانية الفرنسية مع ستاد ريمس. وهذا أمر غريب نوعاً ما بالنسبة للاعب في مستواه.

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ناكامورا أحد اللاعبين الأساسيين في ستاد ريمس

لقد بدأ استعداداته لموسمه الرابع مع النادي وحملته الثانية على التوالي في الدرجة الثانية الفرنسية، رغم أن التقارير تشير إلى أنه قد يرحل خلال الشهر المقبل. ومن الصعب تصوّر ألا يفعل ذلك.

بدأ ناكامورا مسيرته في قطاع الناشئين بنادي ميتسوبيشي يوا إس سي قبل أن يتعاقد معه غامبا أوساكا في سن السابعة عشرة، وسرعان ما خاض ظهوره الأول مع الفريق الأول. وقد عكس ذلك الصعود السريع مكانته كأحد أكثر المواهب الشابة الواعدة في اليابان، وهي سمعة عزّزها رصيده المكوّن من أربعة أهداف في كأس العالم تحت 17 عاماً لعام 2017.

أثبتت الفترتان القصيرتان مع النادي الهولندي إف سي توينتي والنادي البلجيكي سينت-ترويدن أن الياباني الشاب كان لا يزال بحاجة إلى التأقلم في عالم مختلف تماماً. ولم يبلغ ذروة عطائه إلا مع ناديه الأوروبي الثالث، لاسك لينز. ففي الدوري النمساوي وفي دوري المؤتمر الأوروبي، سجّل الجناح 23 هدفاً وقدّم 5 تمريرات حاسمة في 59 مباراة فقط.

أكسبه ذلك المستوى انتقالاً إلى فرنسا، إلى ستاد ريمس، الذي كان لا يزال حينها في دوري الأضواء. وعلى مدار ثلاثة مواسم، رسّخ مكانته كلاعب أساسي في النادي. وخلال موسم الهبوط 2024/25، كان المهاجم الياباني نقطة الإشراق الوحيدة: فأهدافه الأحد عشر وتمريرتاه الحاسمتان شكّلت أكثر من ثلث أهداف ريمس البالغة 33 هدفاً في الدوري.

ورغم جهوده، خسر ريمس مباراة الملحق الفاصل للبقاء أمام ميتز، وهبط إلى الدرجة الثانية الفرنسية في نهاية موسم 2024/25. لكنه في الدرجة الثانية أثبت مجدداً أنه حاسم، إذ ساهم بـ14 هدفاً و3 تمريرات حاسمة من إجمالي أهداف النادي البالغة 53 هدفاً.

ومن الطبيعي أن مستواه جذب اهتمام دوريات أرفع شأناً. فأولمبيك مرسيليا من بين الأندية التي تسعى وراء الجناح الأنيق، بينما يراقب إيفرتون وبورنموث وفولهام وضعه أيضاً، خاصة بعد مشواره في كأس العالم.

غاب كاورو ميتوما، جناح برايتون الماهر، عن كأس العالم بسبب الإصابة. وحلّ ناكامورا، الذي يُعدّ في آسيا أحد أكثر لاعبي كرة القدم وسامة في العالم، مكانه وقدّم أداءً مميزاً.

والآن، ربما نرى المهاجمين اليابانيين كليهما يتألقان في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.