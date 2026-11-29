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في ثالث مباريات يوم السبت ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري، فاز إنتر في مباراة من طرف واحد على جنوى، برباعية نظيفة في شباك فريق دي روسي، محققًا انتصاره السابع في سبع مباريات بالدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو. مسيرة مثالية على أرضه، وجاء الانتصار الأخير بتوقيع الثنائي تورام ولاوتارو: افتتح الأرجنتيني التسجيل عند منتصف الشوط الأول، وبعد عشر دقائق أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني، ثم سجل سوتشيتش من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وفي الشوط الثاني عاد المهاجم الفرنسي ليهز الشباك مجددًا موقعًا على ثنائيته الشخصية.



بهذا الفوز يبقى إنتر في مطاردة لاتسيو، رادًّا عن بُعد على فوز الفريق الروماني خارج أرضه أمام تورينو، إذ يبقى كيفو على بُعد ثلاث نقاط من فريق جاتوزو، ويتجاوز روما مؤقتًا ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عنه، علمًا أن روما سيواجه مونزا غدًا على ملعب الأولمبيكو. وبهذا الانتصار يرفع إنتر سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى خمس مباريات بين الدوري ودوري أبطال أوروبا، محققًا فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز على شتوتجارت.

بعد أحد هدفيه في شباك جنوى، احتفل ماركوس تورام بإظهار حرف L أمام الكاميرا. ظن البعض أنه قد يكون إهداءً إلى القائد لاوتارو مارتينيز، الذي عاد ليكون حاسمًا بعد إصابة طويلة، لكن المهاجم نفسه أوضح من يقف وراء هذا الحرف عبر قصة على حسابه في إنستجرام: فتورام واحد من لاعبين كثيرين خاضوا في الأيام الأخيرة تجربة لعبة GTA VI، إحدى أكثر ألعاب الفيديو انتظارًا في السنوات الأخيرة، وحرف L مُهدى إلى لوسيا، إحدى الشخصيتين الرئيسيتين في اللعبة.

وبعد المباراة، ماركوس تورام علّق على الفوز عبر ميكروفون دازن قائلًا: «لقد افتقدنا لاوتارو جميعًا، إنه قائدنا وزعيمنا؛ أمام شتوتجارت دخل وسجل، واليوم افتتح التسجيل… نعرف مدى أهميته بالنسبة لنا، ونحن سعداء جدًا بعودته. أنا أشعر بحالة رائعة، وأشعر أن الفريق في حالة جيدة وجميعنا مرتاحون؛ نحاول تقديم أقصى ما لدينا في كل مباراة، ونحن نفعل ذلك بشكل جيد».

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وردّ تورام بمزحة على من سأله عن سبب حمله الكرة دائمًا إلى نقطة الجزاء كلما حصل إنتر على ركلة جزاء: «لأنني أنا من يجب أن يقرر من يسدد، أراقب وجوه زملائي لأرى من يشعر بقلق أكبر أو أقل، ثم أختار المسدد». وجاء الرد الطريف عن بُعد من لاوتارو مارتينيز، الذي قال عندما نُقلت إليه تصريحات تورام: «على أي حال، أنا الأخير في القائمة…».